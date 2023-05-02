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İşine son verilince silahla belediyeyi basan temizlik görevlisine 12,5 yıl hapis

DHA

İşine son verilince silahla belediyeyi basan temizlik görevlisine 12,5 yıl hapis


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp, kendisine engel olmak isteyen Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin (36), 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin, işine son verilince, 25 Ocak'ta Aspendos Bulvarı'ndaki Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Tabancasını çekip bağırmaya başlayan Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a silahı doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Şahin, bu kez silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.
'5 SENE DE YATSAM YİNE ÖLDÜRECEĞİM'
Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışması, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" demesi, saldırganı tutan kişinin "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri ile kadın çalışanların "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Elinde silah var. Şunu elinden alın, sıkıyor" diyerek yardım istemeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Salih Şahin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.
SANIK SON KEZ HAKİM KARŞISINDA
Antalya 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Salih Şahin, şikayetçiler ve sanık avukatı katıldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan sanık Salih Şahin, "Bu olayın gerçekleşmesi sebebiyle çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Salih Şahin'i, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, 'tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-05-02 15:14:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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