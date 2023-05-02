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Ağabey katiline indirimli 20 yıl hapis 

DHA

Ağabey katiline indirimli 20 yıl hapis 


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ağabeyi Cengiz Balık'ı (49) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Balık (33), tahrik ve pişmanlık indirimleriyle 20 yıl hapse mahkum edildi.
Olay, 23 Ağustos 2021'de Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 6 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşleriyle tartışınca, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı, Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
SANIK SON KEZ HAKİM KARŞISINDA
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Balık, SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, şikayetçiler ve avukatları duruşmaya katılmadı. Hakim karşısında son savunmasını yapan Yılmaz Balık, olay esnasında korku ve panik içerisinde olduğunu anlattı. Kavga esnasında kendisini koruma amaçlı sofradan bıçak aldığını belirten Balık, "Ağabeyimin evden çıktığını düşündüm. Koridorda karşılaşınca ağabeyim üzerime hamle yaptı. Bıçak üzerimde bulunduğu için ağabeyime saplandı. Pişmanım" dedi.
İNDİRİM UYGULANDI
'Kardeşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen Yılmaz Balık'ın cezası, eylemin tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 24 yıla indirildi. Sanık Balık'ın pişmanlığı ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri gözetilerek cezası 6'da 1 oranında düşülerek, toplam 20 yıl hapis cezası verildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-05-02 16:17:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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