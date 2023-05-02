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Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (3)

DHA

Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (3)


'DÜNYA ANTALYA'DA KONUŞULUYOR'
AK Parti'nin Antalya mitinginde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sizin imzanız olan Antalya, salgın ve savaşa rağmen 13 milyon turisti ağırlayan bir Antalya. Sizin imzanız olan Antalya, artık diplomasinin merkezi bir şehir olmuştur. G20, NATO, Türkiye'nin ilk Expo'su gibi toplantılarla Antalya Diplomasi Forumu ile dünya Antalya'da konuşuluyor, dünya artık Antalya'yı konuşuyor. Bu kutlu yola biz sizinle çıktık, sizinle yürüdük. Attığınız her adımda köy köy, sokak sokak yol arkadaşınız olduk. Türkiye Yüzyılı'nda da sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin ikinci asrını Antalya'nın, Türkiye'nin ve büyük Türk dünyasının asrı yapacağız. Bu meydan bir kez daha gösteriyor ki, sırtını terör örgütlerine dayayanlara, Batı'dan 'aferin' almayı marifet bilenlere, manevi değerlerimizi ayaklarının altına alanlara, cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmeye çalışanlara en büyük dersi Antalya'dan verecek" diye konuştu.
'2022'DE 11 MİLYON HASTA MUAYENESİ'
Antalya'daki sağlık yatırımlarını anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şunları söyledi:
"Antalya'da sadece sağlık alanında 25'i hastane, 2'si ağız diş sağlığı, 37'si birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere 64 tesisi açtık. Yeni birçok tesisin yatırımı devam ediyor. Antalya Şehir Hastanesi'nin yüzde 85'i tamamlandı, 1000 yatak kapasiteli ve 6 ay gibi kısa sürede hizmete açacağız. Dünyanın batısı, kuzeyi, güneyi, doğusundan gelenlerin dünyada görmediği bir sağlık hizmeti vereceğiz. Hayırlı olsun. 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor, gelecek yıl sonuna kalmadan tamamlanacak. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi başladı, 1,5 yılda bitecek. 200 yataklı Alanya 2024 sonunda, 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi yapım aşamasında, 1 yılda tamamlanacak. 100 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanesi yüzde 60 oranında tamamlandı, 2024 ortasında bitecek. 50 üniteli Konyaaltı Ağız Diş Sağlığı Merkezi önümüzdeki yıl başlarında bitmiş olacak. Antalya'da sadece 2022'de kamu hastanelerinde 11 milyondan fazla muayene ve 350 bin ameliyat gerçekleştirdik. Sadece nisan ayında 1 milyon muayene yaptık. 1 iş günündeki ortalama muayene sayısı 50 bin ve ne kadar gurur duysak azdır."
'BU YILKİ HEDEF 60 MİLYON TURİST'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"13 milyondan fazla turisti ağırladık. Bu sene hedefimiz çok büyük, 16 milyondan fazla turisti ağırlayacağız. Covid sürecini en iyi yöneten ülke olarak Türkiye 51 milyon turist ve 46 milyar dolar rekorla kapattı. İnşallah bu yıl 60 milyon turist 56 milyar dolar turizm geliriyle rekorun üzerine yeni bir rekor koyarak yoluna devam edecek. Türkiye, covid başarısında 3 sıra birden atlayıp, turizmde dünya 6'ncılığından 3'üncülüğüne yükseldi. Rakamlar iyi gidince herkes sahiplenmeye çalışıyor. Bu işler söylemle değil eylemle oluyor. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, izliyor. Artık Türkiye dünya lideri bir ülke oldu. O yüzden bu seçim, çok önemli." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER
2023-05-02 17:52:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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