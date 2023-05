Türk takımı e-spor Avrupa liginde şampiyon oldu

ANTALYA, (DHA) 13 Avrupa ülkesinden 28 takımın katılımı ile düzenlenen, dünyanın en çok izlenen ve en popüler oyunlarından olan League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası finallerinde Türkiye´yi temsil eden Denizbank İstanbul Wildcats, şampiyon oldu.29 Nisan'da düzenlenen büyük finalde Denizbank İstanbul Wildcats, EMEA Masters 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda League of Legends oyununda, globalde en yüksek seviyeye ulaşan ilk ve tek Türk takımı oldu. Ön elemelere katılmayan Denizbank İstanbul Wildcats, grubundan 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider çıkarak yarı final, çeyrek final ve final oynama başarısını elde etti.2022 YILINDA 168 ŞAMPİYONLUK VE KUPA KAZANMIŞTIDünya ve Türkiye e-spor otoriteleri tarafından sunulan `Kupa Canavarı´ lakabını taşıyan Denizbank İstanbul Wildcats takımı Hyeonu Chung (DESTROY), Taha Yurdagüven (ELRAMİR), Emre Akça (KÖFTE), Min Jeong Yoon (BAO) ve Furkan Çiçek´ten (PARUS) oluşuyor. Takım, 2020 yılında 54 şampiyonluk ve kupa kazanmıştı. 2021 yılında 122, 2022 yılında ise 168 şampiyonluk ve kupa ile başarısını tırmandırdı.2006 yılında Türkiye´de kurulan ve bünyesinde 39 farklı oyun dahilinde 45 takım ile 512 profesyonel oyuncu ve 65 idari kadro barındıran Denizbank İstanbul Wildcats, yer aldığı oyunlar ve bünyesinde yer alan e-sporcu sayıları itibarı ile aynı zamanda dünyanın en büyük e-spor kulübü olma özelliğine sahip. League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası finalleri izlenme istatistikleri ise 3,001,686 saat izleyiciler tarafından yayın izlemeye harcanan zaman ve ortalama 100 bin kişi üzeri tekil canlı izleme maç başı olarak gerçekleşmiştir.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2023-05-03 10:46:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.