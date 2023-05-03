Bıçakla mahalleliyi tehdit edip, 2 kadınla kavga etti

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da elindeki bıçakla mahalleliyi tehdit edip 2 kadınla kavga eden M.S. adlı kadın, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kanal Mahallesi 4737 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.S. adlı kadın, elindeki bıçakla mahalleliyi tehdit ettikten sonra 2 kadınla sokak ortasında kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ve polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, M.S. gözaltına alındı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S.´nin üzerinden çıkan bıçağa el koydu. M.S.'nin mahalleliyi tehdit ettiği anlar ve kadınlarla kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Tehdit' ve 'hakaret'ten hakkında işlem yapılan M.S., ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-03 12:44:24



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