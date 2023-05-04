Canlı yayında kızı ve sevgilisinin birlikte duşta olduğunu söyleyen eski eşinden şikayetçi oldu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Muhammet A., kısa süre önce boşandığı Pınar Ş.´nin, canlı yayında sevgilisiyle 7 yaşındaki kızı M.A.'nın birlikte duşta olduğunu belirttiği görüntüler üzerine eski eşi ve sevgilisi hakkında şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'ta iken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, kiraladığı apartta sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Muhammet A., bunun üzerine hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 telefon hattını arayıp hem de CİMER'e internet üzerinden şikayette bulundu.

KIZININ VE SEVGİLİSİNİN DUŞTA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, Pınar Ş.´nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anlar yer alıyor.

NİŞANLISI ŞİKAYETÇİ OLDU

Nişanlısı C.Ö., Muhammet A.´nın Beytüşşebap'ta görevde olması nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek, Pınar Ş, ile Onur adlı sevgilisi hakkında şikayetçi oldu. C.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren ailevi değerler ve velayetine sahip olduğu M.A.'nın ahlaki değerleri sorumsuzca hiçe sayılarak, sonradan sevgilisi olduğunu öğrendiğimiz Onur ismi ile hitap ettiği erkek şahısla yaklaşık 7 yaşında olan kız çocuğu M.A.'nın bulundukları yerin banyosunda baş başa bırakılıp, salonda TikTok yayını açıp çocuğun ruhsal gelişimini bozduğu ve genel ihtiyaçları ile ilgilenmediği, hatta canlı yayında kamerayı banyoya götürüp duşakabin içerisinde dahi olsa bu durumu yayında ifşa ettiğini, seslerinin geldiğini gördük ve duyduk. Duştan çıktıktan sonra da aleni bir şekilde Onur isimli şahıs yayında M.A. ile beraber duşta olduklarını söyledi. Bu durum karşısında babası ve ben şok geçirdik. Sabırlı olup canlı yayında yaptığımız incelemelerde, Pınar'ın ve Onur'un bayramın birinci gününden itibaren 21-24 Nisan tarihleri arasında kiraladıklarını değerlendirdiğimiz bir evde yaşadıklarını, 7 yaşında bir kız çocuğunun yanında alenen alkollü maddelere özendirecek şekilde alkollü içecekler tükettiklerini, ahlaki değerlere uymayacak şekilde çocuğun yanında küfürlü, etik olmayan, yaşlarından ve taşıdıkları sıfatlardan beklenmeyecek şekilde hal ve hareketlerde bulunduklarını gördük ve bunların hepsini açık kaynak olması sebebiyle canlı yayında izledik. Video ve fotoğraf olarak delillendirdik." Şikayette, Pınar Ş.´nin, istismara açık şekilde ailevi bağı olmayan bir adamla kızının banyoya girmesine göz yumması, banyoda yalnız bırakması, çocuğun ihtiyaçları ile bizzat ilgilenmemesi, ruhsal gelişimini olumsuz etkilemesi gibi sebeplerle, çocuğun en uygun ortamda yetiştirilmesine yönelik gerekli işlemlerin yapılması da talep edildi. Şikayet sonrası ifade için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrılan Pınar Ş.'nin, ifadesinin ardından bırakıldığı belirtildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan, Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam da Pınar Ş. ve sevgilisi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım etme ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Sağlam, canlı yayın görüntülerinin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-05-04 09:44:35



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