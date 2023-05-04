Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldüren şüpheli yakalandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ahmet Akkurt'u (26) av tüfeği ile öldüren B.D., polisin operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.

Olay, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki evde meydana geldi. Evde toplanan arkadaş grubundan Ahmet Akkurt ile B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer arkadaşların araya girmesi ile son buldu. Buradan ayrılıp, evine giden B.D., bir süre sonra elinde av tüfeği ile yeniden geldi. B.D., arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Akkurt'a art arda ateş açtı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, hayatını kaybetti.

B.D. olay yerinden kaçarken, evdeki 4 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., suça iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Akkurt'un cenazesi Serik'te defnedilirken, B.D. dün akşam Kadriye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Polisteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen B.D., bugün sabah adliyeye sevk edildi. Diğer yandan olayın meydana geldiği evde B.D.'nin kiracı olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-04 13:19:18



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