Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldüren şüpheli yakalandı (2)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ahmet Akkurt'u av tüfeği ile öldüren Bekir Dağ'ın (29) adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bekir Dağ, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-04 16:00:11



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