Canlı yayında kızı ve sevgilisinin birlikte duşta olduğunu söyleyen eski eşinden şikayetçi oldu (2)



KIZ ÇOCUĞU İZLEM MERKEZİNDE

Antalya'da Muhammet A.'nın, kısa süre önce boşandığı Pınar Ş.'nin, canlı yayında sevgilisiyle 7 yaşındaki kızı M.A.'nın birlikte duşta olduğunu belirttiği görüntüler nedeniyle şikayetçi olması sonrasında Cumhuriyet Savcılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. M.A., savcılık kararıyla Çocuk İzlem Merkezi'ne alındı. Burada 7 yaşındaki kızın uzman psikologlar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de anne Pınar Ş. hakkında işlem başlattı. Ayrıca Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, olayla ilgili şikayete müdahil olundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Merkez Mehmet ÇINAR

2023-05-04 16:24:22



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