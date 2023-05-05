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Skuter kazası davası istinafta; ölen 2 liselinin ailesi üst sınırdan ceza, sanık beraat talep etti

DHA

Skuter kazası davası istinafta; ölen 2 liselinin ailesi üst sınırdan ceza, sanık beraat talep etti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da skuterle yaya geçidinden geçen liseli 2 gence çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Muhammet Can Gülmez'e verilen 8 yıl 4 ay 24 günlük hapis cezası kararı, hem sanığın, hem kazada yaşamını yitiren Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın aileleri tarafından istinafa taşındı. Liseli gençlerin aileleri üst sınırdan 22,5 yıl ceza verilmesini talep ederken, sanık ise beraatini istedi.
Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda 22 Ekim 2022'de akşam saatlerinde, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.
8 YIL 4 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI
Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklanan Muhammed Can Gülmez, yargılandığı Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI
Mahkemenin kararına, hem kazada hayatını kaybeden liseli iki gencin aileleri, hem sanık Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi başkanlığına itirazda bulundu. Ada Kayahan'ın ailesi adına avukatları Oğuz Sarıçobanoğlu ve Emin Sarıçobanoğlu tarafından yapılan itirazda, sanık Muhammed Can Gülmez'in, birden fazla insanın ölümüne neden olmaktan dolayı üst limit 15 yıl cezanın yanı sıra, bilinçli taksir hükümleri uygulanıp 7,5 yıl daha eklenerek, 22,5 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.
HIZ 108 KİLOMETRE, FREN İZİ 53 METRE
İtirazda, sürücünün kullandığı aracın zorunlu trafik poliçesi ve sigortası olmaması nedeniyle trafikte seyrinin de mümkün olmadığı ve trafik kurallarına aykırı olduğu, yolda 53 metre fren izi bulunduğu, aracın iki kez kaldırıma vurmasına rağmen 53 metre sonra durabildiği belirtildi. Bilirkişi raporunda çarpma anı 108 kilometre olarak belirtilen araç hızının, kazadan sonra vurma izleri ve noktaları tutanakta belirtilmeyen iki kez kaldırıma çarpmış olması nedeniyle, hızın çarpmamış gibi yanlış hesaplandığı ve 108 kilometreden çok daha fazla olduğu kaydedildi. Bilirkişi heyetinin skuter sürücüsü Mahmut Yağız Balcı'ya asli kusur, Ada Kayahan'a tali kusur yüklemesinin kabul edilemeyeceği de belirtilerek, sürücü Gülmez'in kazanın tek sebebi ve tam kusurlu olduğu vurgulandı.
ÜST LİMİTTEN CEZA İSTENDİ
Mahmut Yağız Balcı'nın ailesi adına avukatları Aziz Çetin ve Fatih Ardıç tarafından yapılan itirazda ise olayda sanık Muhammed Can Gülmez'in tam kusurlu ve söz konusu fiili olası kasıtla işlediğinin açıkça ortada olduğu vurgulandı. Dava dosyası kapsamında yapılan tespitler ve alınan raporlarla aracın 108 kilometre hız tespitinin kabulünün mümkün olmadığı kaydedildi. Kaza mahallinin viraj, yaya geçidi, aydınlık ve görüşe açık olması, sürücünün yaya geçidine yaklaşırken hızını düşürmemesi, kaza sonrası gerekli yardımı yapmaması, 53 metrelik fren izine göre aracın ne kadar hızlı geldiği gibi birden fazla kusur olduğu ifade edildi. Mahmut Yağız Balcı'nın asli kusurlu, Ada Kayahan'ın tali kusurlu bulunduğu kararın hatalı olduğunu da savunan Balcı ailesinin avukatları, yerel mahkemenin sanık Gülmez'e verdiği 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası kararının kaldırılarak, davanın yeniden görülmesi ve sanığa en üst sınırdan, yani ilgili kanunlara göre toplamda 22,5 yıl ceza verilmesini talep etti.
SANIK AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ
Sanık sürücü Muhammed Can Gülmez adına avukatı Ömer Faruk Tızlak tarafından yapılan itirazda ise mahkeme hükmünün kaldırılması ve dosyanın yeniden incelenerek ve hüküm kurularak beraat kararı verilmesi istendi. İtirazda, bilirkişi ve Adli Tıp Raporu'na göre kabul edilen araç hızının 108 kilometre tespitinin doğru olmadığı, hızın 78-80 kilometre civarında olduğu öne sürüldü. Dilekçede, kazada hayatını kaybeden skuter sürücüsü Mahmut Yağız Balcı ve arkadaki yolcu Ada Kayahan'ın ters istikametten yaya geçidine girdiği, yasak olmasına rağmen skuter ile yaya geçidinden geçtiği, yine yasak olmasına rağmen 2 kişi olarak skutere bindiği, skuter sürücüsü Mahmut Yağız Balcı'nın alkollü olduğu, yaya geçidinden geçerken sanığın aracını görmelerine rağmen skuteri yola doğru sürmeye devam ettiği kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-05 09:23:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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