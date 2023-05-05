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Antalya turizminde 'en güzel kış'

DHA

Antalya turizminde 'en güzel kış'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA turizminde 2023 yılı OcakNisan arasındaki 4 aylık dönemde tüm yılların rekoru kırıldı. 'Kış dönemi' olarak kabul edilen bu süreçte, kente 1 milyon 811 bin turist geldi. Sadece nisan ayında 1 milyon 11 bin turistin geldiğini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmde en güzel kış diyebiliriz. Turizm sektörü, bu yıl en iyi nisan ayını yaşadı" dedi.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl 4 aylık dönemde kente 1 milyon 811 bin, sadece nisan ayında 1 milyon 11 bin turist geldiğini söyledi. Nisan ayında, 'rekorlar yılı' 2019'un aynı dönemine göre 35 binden fazla turiste ulaşıldığını belirten Yavuz, "Turizm sektörü, bu yıl en iyi nisan ayını yaşadı. Buradaki en büyük katkı, 277 bin kişi ile Almanya'dan oldu. Pandemi öncesi 2019 yılına göre Almanya'dan gelişler yüzde 33 arttı" dedi.
İNGİLİZLERDE 2 KAT ARTIŞ
Turist sayılarında İngilizlere bakılması gerektiğine vurgu yapan Yavuz, "Sadece nisan ayında Antalya'daki havalimanlarına 113 bin İngiliz indi. Neredeyse pandemi öncesi dönemin 2 katı. Nisan ayındaki Paskalya tatili, Antalya'ya yaradı. Bu sayede Antalya'nın yüksek sezona moralle geçtiğini söyleyebiliriz. Deprem sürecinin ardından hemen bütün oteller faaliyete geçti. Antalya Havalimanı İkinci Dış Hatlar Terminali de açılarak, misafirlerini ağırlamaya başladı" diye konuştu.
RUSLAR MAYIS İLE ARTIYOR
Turizmde ilk 4 aylık verilerde Almanya ve İngiltere'nin sektörün yüzünü güldürdüğüne işaret eden Yavuz, Rusya'nın ise biraz daha yavaş ilerlediğini kaydetti. Yavuz, "Nisan ayında 180 bin Rus turist geldi. Oysa 2019 Nisan ayında 304 bin Rus Antalya'ya gelmişti. Bu nisan ayında gelen misafir sayısı, her ne kadar son 3 yılın üzerinde olsa da Mısır ve Dubai'ye kaçan Ruslar henüz pandemi öncesine dönemedi. Mayıs ayı ile Rus misafirlerin kontrollü şekilde artmasını bekleyebiliriz" dedi.
4 AYIN EN İYİLERİ
Yavuz, Antalya'nın bu yılki ilk 4 aylık turizm performansının daha iyi görülebilmesi için 2019-2023 yılları ocak-nisan dönemleri 4 aylık verilerini de şöyle paylaştı:
"2019'da 1 milyon 560 bin kişi, 2020'de 511 bin kişi, 2021'de 445 bin kişi, 2022'de 1 milyon 219 bin kişi, 2023'te 1 milyon 811 bin kişi. 'Kış dönemi' diyebileceğimiz ocak-nisan dönemi, bu yıl gayet başarılı geçti. Turizmde en güzel kış diyebiliriz. Yılın en durgun döneminde 2 milyona yakın turist sayısı gayet iyi."
'5 ÜLKENİN TATİL YAPTIĞI BAŞKA ALTERNATİF YOK'
4 aylık dönemde en çok turist ağırlanan ülkelerin sırasıyla Almanya 446 bin, Rusya 393 bin, İngiltere 201 bin, Hollanda 86 bin ve Polonya 78 bin olarak sıralandığını açıklayan Yavuz, "Bugünlerde bu 5 ülke vatandaşlarının tatil yaptığı çok fazla alternatif yok. İyi, güçlü ve stabil bir karışım. Antalya'nın en önemli avantajı da bu homojen yapıyı yönetmesinde yatıyor. Almanya'nın tekrar yönünü Antalya'ya çevirmesi, İngilizlerin istikrarlı büyümesi; sezona dair iyi işaretler veriyor. İkinci 4 aylık dönemde Rus misafirlerin artması ile 9 milyon civarında turisti ağırlayacağız. Yıl sonu sayısal hedefi olarak 16 milyon mantıklı ve sağlıklı görünüyor. Bu yılı da Almanlar, Ruslar ve İngilizler sürükleyecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-05 09:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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