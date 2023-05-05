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Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

DHA

Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı. 
Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 
BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU 
Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu. 
SAVCILIKTAN KORUMA KARARI
Dün nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi. 
Öte yandan, savcılığın soruşturması kapsamında anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-05 11:23:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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