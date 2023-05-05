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'Mavi Kelebekler', Hentbol Avrupa Kupası Finali için taraftar desteği istedi

DHA

'Mavi Kelebekler', Hentbol Avrupa Kupası Finali için taraftar desteği istedi


Semih ERSÖZLER / ANTALYA, (DHA) Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası Finali'nde pazar günü rövanş maçına çıkacak olan Konyaaltı Belediyesi SK oyuncu ve teknik ekibi, kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım olabilmek için karşılaşmada taraftardan destek istedi.
Antalya'da 3 yıl önce kurularak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlayan ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Konyaaltı Belediye SK, pazar günü EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası Finali rövanş maçına çıkacak. Geçen hafta İspanya'daki ilk maçta Club Balonman Atletico Guardes takımına 23-17 mağlup olan Mavi Kelebekler, pazar günü 7 sayı farkla kazanarak kupayı kazanan ilk Türk takımı olmak istiyor. Pazar günü saat 20.00'de Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor Kulübü Başkanı Şevket Korkut, takımın antrenörü Birol Ünsal, oyuncular Monika Janeska Kıldan ve Yasemin Şahin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda kupayı kazanacaklarına inandıklarını söyleyen ekip, final maçı için taraftardan destek beklediklerini söyledi.
ESEN: ANTALYA'NIN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE BU KUPAYI ALACAĞIZ
Takımın Avrupa Kupası'nda birçok güçlü rakibi eleyerek final noktasına geldiğini belirten Semih Esen, "Avrupa kupasında Türkiye'deki takımlar daha önce 3 defa final oynandı. Maalesef kupa alınmadı. İlk maçını İspanya'da oynadığımız karşılaşmanın rövanşını pazar günü oynayacağız. Antalya'nın güçlü desteğiyle bu kupayı alacağız. İspanya'da oynanan karşılaşmada maalesef hakemlerin taraflı yönetimiyle karşı karşıya kaldık. Hentbol çok yumuşak bir oyun değil. Oyuncularımız karşı takımın oyuncularına dokundukları anda hücum faul yediler" dedi.
"BU KUPA KADINLAR İÇİN ALINACAK"
Kupayı Türk kadınına armağan edeceklerini söyleyen Esen, "Türkiye'de kadının da başarılı olabileceğini, kadının da çağdaş toplumsal hayatta yeri olduğunun bir simgesi olarak kupayı almak istiyoruz. Bu kupa sadece bir sportif başarı değil. O gün güçlü bir seyirci desteği bekliyoruz. Özellikle kadınları orada olmaya davet ediyorum. Bu kupa onlar için alınacak, onlara hediye edilecek" diye konuştu.
Takımın bir salonunun olmamasının sorulması üzerine Esen, "Bu Antalya'nın ayıbı. Son 3 yılda sadece benim ayıbım değil. Antalya'yı bugüne kadar yönetenlerin ayıbıdır. Kadın sporunun bu kadar ilgisiz, tesissiz kalması. Bir söz verdim onu tutacağım. Bugüne kadar Antalya'yı yönetenler bu sözü tutmamışlar, tesisleri yapmamışlarsa da tüm günahı ve sorumluluğu üzerime alıyorum. Konyaaltı'na bir hentbol tesisi kazandıracağız. Muhtemelen önümüzdeki sene biter" dedi.
KORKUT: TÜRKİYE'YE İLK AVRUPA KUPASINI KAZANDIRAN TAKIM OLACAĞIZ
Finalin çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten kulüp başkanı Şevket Korkut, "Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını kazandıran takım olacağız. Bu hikayeyi bu noktaya getirebilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Maça kağıt üzerinde dezavantajlı başlayacağız ama takımımızın bunu avantaja çevirecek güçte olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
ÜNSAL: KUPAYI GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Antalya'ya sporda katkı vermek istediklerini söyleyen Birol Ünsal, "Antalya'da sadece kum ve güneşin olmadığını, başka özelliklerin de olduğunu sporda göstermeye çalışıyoruz. Daha önce 2 kez finale çıkıldı ama olmadı. Kupayı getirmek için var gücümüzle savaşacağız. Sporda sadece sahadaki mücadele yetmiyor. Ukraynalı hakem Rus oyuncumuzu hiçbir şey yokken oyundan attı. Devre arasında Ukraynalı hakeme 'Karıştırmayın Ukrayna-Rusya savaşı değil. Bir Türk takımının maçını yönetiyorsunuz' dedim. Böyle bir maç oynadık" dedi.
Sezon başında koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini söyleyen oyunculardan Monika Janeska Kıldan, "Bunlardan birisi Avrupa kupasıydı. Bunu almamıza 2 gün kaldı. Finale kadar savaşarak geldik. İspanya'da tribünlerde çok baskı var. Pazar günü destek bekliyoruz. Bu kupa umarım Antalya'da kalacak" diye konuştu.
Finale çıkarken zor süreçlerden geçtiklerini belirten oyunculardan Yasemin Şahin, "Kadın doğası gereği belki savaşçı ruhumuz var. Kadınız, güçlüyüz ve savaşçıyız. Bugüne kadar sessiz sedasız geldiğimiz final yolculuğunda, şimdi hep beraber birlik zamanı. Bu zor anları destek ile atlatmak istiyoruz. Biz 10 bin kişilik salonda bu maçı oynayacağız. Biz 7 kişi sahada olacağız ama 8'inci kişi salonu dolduran siz olun. Bu kupa Antalya'dayken başka bir ülkeye göndermeyelim. Bir ilke tanıklık edin, bize destek olun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısından detaylar
Katılımcılar detaylar
Sporculardan detaylar
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in açıklamaları
Kulüp Başkanı Şevket Korkut'un açıklamaları
Antrenör Birol Ünsal'ın açıklamaları
Monika Kıldan'ın açıklamaları
Yasemin Şahin'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-05-05 12:24:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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