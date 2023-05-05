Yarışmada, 3 dakikada 260 gram acı biber yedi



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 24´üncü Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yarışmasında 3 dakikada 260 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer birinci oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan acı biber yeme yarışmasına 15 yarışmacı katıldı. Tartılan biberleri alan yarışmacılar standa çıkıp, 3 dakikada en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Yarışma sonunda 260 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer yarışmanın birincisi oldu. 242 gram ile Semih Akın ikinci, 228 gram ile Hüseyin Yılmaz ise üçüncü oldu. Yetkin Tuncer 5 bin, Semih Akın 3 bin ve Hüseyin Yılmaz 2 bin TL ödülün sahibi oldu. Yarışmacı Sevda Güngör ve Elif Kolukısa'ya da jüri özel ödülü verildi.

Jüri özel ödülüne layık görülen yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu kolye hediye ederken, tüm yarışmacılara da belediye tarafından 500 lira verildi. Diğer yandan eğlence ve şov amaçlı yarışmaya katılan Cahit Karataş ve Mehmet Karaya, izleyicileri güldürdü.

'ANTEPLİ OLDUĞUM İÇİN ACI YEMEYE ALIŞKINIM'

Kadın yarışmacı Elif Kolukısa, "Önceden acı yiyordum. Antepli olduğum için acı yemeye alışkınım. Benim için zor olmadı. Birincilik bekliyordum ama kısmet değilmiş, olmadı" dedi. Sevda Güngör ise "Acıyı severim. Zor olmadı, kolaydı. İkinci olmayı bekliyordum. Seneye bir daha deneyeceğiz inşallah" diye konuştu.

'BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMAK İSTEMEM'

Yarışmanın birincisi Yetkin Tuncer, "Yarışmaya emin olarak girdim. 'Boşa yarışmayın arkadaşlar' dedim. İyi oldu. Güzeldi. Benim kadar yiyen olmaması beni onurlandırıyor. Kumluca'da düzenlenecek tüm acı biber yeme yarışmalarına imkanım olduğu sürece katılırım. Katıldığım takdirde de birinciliği kimseye kaptırmak istemem" dedi.

Yarışmanın ikincisi Semih Akın da "Zor oldu. İlk zamanlar bir şey hissetmiyor insan ama sonradan acıyı hissetmeye başlıyorsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Ramazan SARIKAYALI

2023-05-05 15:47:09



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