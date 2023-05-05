Golf Milli Takım Başantrenörü Coveney: Türkiye'de golf potansiyeli çok yüksek



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney, "Türkiye'de golf potansiyeli çok yüksek. Hem sahaların yeterliliği açısından, hem de gençlerin ileriye dönük ciddi başarılar alacağını düşünüyorum" dedi.

TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kampı, Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında başlayan kampa TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü İrlandalı Keith Coveney, TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan, Milli Takım Yardımcı Antrenörü Begüm Yılmaz ile 12'si kadın toplam 22 sporcu katıldı.

Başantrenör Keith Coveney, "Milli takım aday kadrosu ile daha önce nisan ayı içerisinde İstanbul'da ilk kampımı yapmıştım. Türkiye'de golf potansiyeli çok yüksek. Hem sahaların yeterliliği hem de gençlerin ileriye dönük ciddi başarılar alacağını düşünüyorum. Türkiye'de yapılan golf turu müsabakalarındaki sıralamaya göre başarılı olan golfçülerimizi Avrupa Golf Turu takım şampiyonalarına götüreceğiz. Ayrıca bireysel turnuvalar da var. Amaçlarımızdan bir tanesi de çocuklarımızın sahada oyun sırasında eksikliğini gördüğümüz konularda müdahale edip hem top kontrollerini, hem de saha yönetim becerilerini geliştirmek istiyoruz. Golf ligi son turundan sonra ilk 6'ya giren oyunculardan takım oluşturarak Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda bireysel turnuvalara götürmek ilk hedefimiz" dedi.

7 gün sürecek olan TGF Golf Milli Takımı aday kadro kampı, 11 Mayıs Perşembe günü sona erecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kamptan görüntüler

Oyunculardan görüntüler

Başantrenör Keith Coveney röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-05 16:57:40



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