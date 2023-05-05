Bakan Yardımcısı Alpaslan: İlk 3 ayda turist sayısında yüzde 25, gelirde yüzde 32'lik artış sağladık



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk 3 aylık turizm verilerini açıkladı. İlk 3 ayda 7,8 milyon turist ağırladık ve 8,7 milyar dolarlık turizm gelirimiz oldu. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 25, turizm gelirinde yüzde 32'lik bir artış sağladık ki bunlar çok iyi rakamlar" dedi.

Yurt dışı tanıtımının etkin bir şekilde yapılması amacıyla 15 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmaları Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen toplantıda turizm yatırımcılarıyla paylaşıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TGA Genel Müdürü Timuçin Güler, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Manavgat Kaymakam Vekili Volkan Hülür, TGA yönetim kurulu üyeleri ve turizm yatırımcıları katıldı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR AVANTAJA SAHİP'

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, sektör temsilcilerine deprem bölgesinden gelen vatandaşlara verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. TGA'nın turizm sektörü için bir avantaj olduğunu belirten Nadir Alpaslan, "Tüm dünyada gelişmiş turizm ülkelerinin 100 yıl önce, 50 yıl önce kurmuş oldukları ajansı biz maalesef 2019 yılında gecikmeyle kurduk. Kuruluştan sonra TGA çalışmalarına başladı. TGA, kamu özel sektör iş birliğinde kendi fonunu ve gelirini de oluşturarak çalışmalarını yapan ve Türkiye'nin turizm konusundaki tanıtımlarını yapan ve esnek bir çalışma modeline sahiptir. Bu durum anlık, o anki duruma göre, ihtiyaca göre, sıkıntıya göre anında bir karar almak ve icraat yapmak için olağanüstü bir avantaja sahip. Örneğin, koronavirüs salgını sürecinde biz daha önceden olduğu gibi bakanlık olarak Türkiye'nin tanıtımlarını gerçekleştirmeye devam edecek olsaydık, yılbaşından veya yılın ilk aylarında ihalelerimizi yapmış olacaktık. Bu durumda salgında insanların bütün dünyada evlerinden bile çıkamadığı zamanda ya biz tanıtımlara devam edecektik ya da çok ciddi tazminatlar ödeyecektik. TGA gibi bir mekanizmamız olduğu için biz, ne zaman reklam gerekiyor, ne zaman durmamız gerekiyor, ne zaman ne tedbiri almamız gerekiyor, bunların hepsini yönetim kurulu olarak bir araya gelip anında gerçekleştirme esnekliğine sahip olduk" dedi.

'TARİHİ REKOR KIRDIK'

Geçen yıl turizm sezonunun çok güzel geçtiğini vurgulayan Alpaslan, "Rakiplerimiz; İtalya, İspanya ve Fransa 2019 yılı rakamlarına gelmeden biz bu rakamlara geldik ve bunun çok üstüne çıktık. 2019 yılında 39 milyar dolar olan gelirimizi geçen yıl 46,3 milyar dolara çıkararak tarihi rekor kırdık. İnşallah yapacağımız çalışmalarla depreme ve yaşadığımız her türlü sıkıntıya rağmen 5556 milyar dolarlık bir turizm gelirine bu yıl ulaşacağız. Buna ulaşmamızın önünde hiçbir engel yok. Geçen hafta TÜİK ilk 3 aylık turizm verilerini açıkladı. İlk 3 ayda 7,8 milyon turist ağırladık ve 8,7 milyar dolarlık turizm gelirimiz oldu. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 25, turizm gelirinde yüzde 32'lik bir artış sağladık ki; bunlar çok iyi rakamlar" diye konuştu. Alpaslan, Türkiye'nin 2028 yılında 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine ulaşacağını da söyledi.

Nadir Alpaslan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2023-05-05 16:58:27



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