1893 yıllık Hadrianus Kapısı, bakımsızlıktan yeşerdi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da her gün binlerce turistin ziyaret edip fotoğraf çektirdiği, 'Üç Kapılar' olarak bilinen 1893 yıllık Hadrianus Kapısı'da, bakımsızlık nedeniyle yeşermeler oluştu. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Burayı ziyaret eden turistler, 'Bu otlar bu görüntüler çok çirkin, hiç yakışmıyor' diyor" dedi.

Muratpaşa ilçesinde M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi anısına yapılan, tarihi Kaleiçi'ne girişi sağlayan kapılardan Hadrianus Kapısı, halk arasında 'Üç Kapılar' olarak biliniyor. Antalya'ya gelen binlerce yerli ve yabancı turist, Üç Kapılar'da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ancak kentin tarihi simgeleri arasında yer alan Üç Kapılar'ın üzerini kaplayan otlar, yerli halkın yanı sıra turistin de tepkisine yol açıyor.

'SURLARA GEREKEN ÖNEMİN VERİLMESİ LAZIM'

Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, Üç Kapılar'ı dünyanın her yerinden turistin ziyaret ettiğini anlattı. Üç Kapılar'ın etrafında ve surlarda son dönemde yeşeren otların çoğaldığını aktaran Ay, otların çirkin bir görüntüye neden olduğunu söyledi. Bölge halkının da bu konuda muhtarlığa şikayette bulunduğunu belirten Halil Ay, "'Muhtarım, oralar temizlense, daha göz alıcı olsa çok güzel olur. Burası tarihi, korunan bir yer, daha önem verilse' diyerek serzenişte bulunuyorlar. Biz bu durumu belediyelerimize bildiriyoruz. Buraların sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü Üç Kapılar, Antalya'nın göz bebeği. Buna önem verilmesi lazım. Turistler burada fotoğraf çekiyor ve birçok yerde reklamı oluyor. Bir an önce harekete geçilip, bu surlara gereken önemin verilmesi lazım" dedi.

ALMAN TURİSTLERDEN BAKIMSIZLIĞA TEPKİ

Tarihi surların dönem dönem yeşillendiğini aktaran Halil Ay, "Biz belediyelerimize bunu her zaman söylüyoruz. Sanırım bu aralar tekrar temizlik çalışması olacak. Bir an önce buralar temizlensin. Alman turistlerimiz, 'Antalya'nın bu kadar güzel bir semti, Kaleiçi çok doğal. Biz burayı Almanya'da herkese söylüyoruz ama bu otlar, bu görüntüler çok çirkin, hiç yakışmıyor. Buralar temizlenebilir. Üzerlerindeki çirkin yazılara dikkat edilmesi lazım' diyor. Bakım yapılması lazım" diye konuştu.

Hadrianus Kapısı'nın yer aldığı Muratpaşa Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise tarihi eser niteliğinde olduğu için Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nden talep gelmesi halinde kendilerinin bakım çalışması yapabildiklerini kaydetti. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN

