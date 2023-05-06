Pervin Buldan: HDP, kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pervin Buldan: HDP, kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz

DHA

Pervin Buldan: HDP, kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´daki mitingte konuşan Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP´nin Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz. HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik" dedi.
YSP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antalya´nın Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde partisinin Antalya milletvekili adaylarını tanıttı. Yağış nedeniyle, Buldan konuşmasını kısa tuttu. 14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerde herkesin büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Buldan şöyle konuştu:
"Çünkü bu seçimlerde geleceğimizi, kaderimizi belirleyeceğiz. Bu seçimlerde, bu iktidarı göndereceğiz. AKP´yi Antalya´da da tabela partisi yapacağız. Şimdi kaybettiklerini, kaybedeceklerini gördüler ve anladılar. Neye başladılar, kirli ve kara propagandaya başladılar. Çünkü kaybedecekler ve bin bir türlü iftira, yalan, kara propagandayı ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Ne diyorlar; HDP´nin, Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz, açık konuşuyoruz; HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik." 
'ZAMAN DOĞRU, ADAM YANLIŞ; BU ADAM GİDECEK, AKP BİTECEK'
İktidarın kaybettiğini düşündüğü için bu tür propagandalar yaptığını söyleyen Buldan, "Çünkü bir kez daha iktidarda kalmayı hedefliyorlar. Buldukları slogan şu; `Bizim biraz daha çalışmaya ve yola ihtiyacımız var, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bize oy verin, bir kez daha iktidara gelelim´ diyorlar. Ve bir sloganları, `Doğru zaman, doğru adam´ diyor. Biz de buradan diyoruz ki, zaman doğru ama adam yanlış. Bu adam gidecek, AKP bitecek, Erdoğan gidecek. İktidara bir kez daha gelmek için istedikleri oyları alamayacaklar. Çünkü Türkiye toplumu, Türkiye halkları onların bu 21 yıllık süre içerisinde yaptıklarını biliyor" dedi.
Antalya´da YSP´ye bir milletvekili değil; en az iki milletvekili ve birinin kadın, diğerinin ise erkek olmasını istediklerini dile getiren Buldan, "Antalya milletvekilleri, parlamentoda sizin sesiniz ve sözünüz olmasını istiyorsanız, bu seçimde Yeşil Sol´a güçlü bir mühür vurun. Diğer hiçbir partiyi görmeyin sevgili arkadaşlarım. Sadece ağacı görün, Yeşil Sol´u görün ve mührünüzü Yeşil Sol´un altına vurun. Evet Yeşil Sol´un bayrakları, rengi, sesi ve sözü Türkiye´nin her yerinde dalgalanıyor ve bu hava, bu atmosfer sadece Antalya´da değil, Türkiye´nin her yerinde var. İnanıyoruz ki Yeşil Sol Parti'si güçlü bir temsiliyetle parlamentoya girecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-06 17:05:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Antalya'da konuştu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Esnaf Buluşması" programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Esnaf Buluşması" ...
Alanya'da denizde hortum oluştu
YEREL HABERLER Alanya'da denizde hortum oluştu
Alanya'da denize giren kişi boğuldu
YEREL HABERLER Alanya'da denize giren kişi boğuldu
"Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları, ...
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Serik'te tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg Serik'te tanıtıldı
Antalya'da sağanak; rögar kapağı üstündeki asfalt kalktı
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak; rögar kapağı üstündeki asfalt ...
GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak ve fırtına etkili ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi ...
MHP Antalya Milletvekili Adayı Sarıbek, seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER MHP Antalya Milletvekili Adayı Sarıbek, seçim ...
Antalya turizminde Avrupalı turist hareketliliği arttı
YEREL HABERLER Antalya turizminde Avrupalı turist hareketliliği ...
Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin ...
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekili Küçükyılmaz, Kumluca'da söyleşiye katıldı:
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekili ...
1893 yıllık Hadrianus Kapısı, bakımsızlıktan yeşerdi
YEREL HABERLER 1893 yıllık Hadrianus Kapısı, bakımsızlıktan yeşerdi
Sağanağa rağmen Hıdırellez dileklerini denizle buluşturdular
YEREL HABERLER Sağanağa rağmen Hıdırellez dileklerini denizle ...
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da ziyaretlerde ...
Antalya'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
Beşiktaş kafilesine Antalya'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesine Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Antalya'da traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan ...
Golf Milli Takımı'nın Belek'teki kampı başladı
YEREL HABERLER Golf Milli Takımı'nın Belek'teki kampı başladı
Bakan Yardımcısı Alpaslan: İlk 3 ayda turist sayısında yüzde 25, gelirde yüzde 32'lik artış sağladık
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Alpaslan: İlk 3 ayda turist ...
Golf Milli Takım Başantrenörü Coveney: Türkiye'de golf potansiyeli çok yüksek
YEREL HABERLER Golf Milli Takım Başantrenörü Coveney: Türkiye'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.