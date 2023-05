9´uncu Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları tamamlandı

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9´uncusu düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları, zorlu hava şartlarına rağmen tamamlandı. Sporcular yarışlar boyunca 4 mevsimi bir arada yaşadı.

Corendon Airlines'ın sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı, Olympos Teleferik, Akra Hotel´s, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve KETOB iş birliğinde gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky'a, 12 ülkeden 600 sporcu katıldı.

Sporcular, 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Run to Sky ve 12 kilometrelik KemerRun etaplarında mücadele etti. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'dan yarışlara katılan sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için koştu. Parkurlarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma Köpekleri ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla bulundu.

12 kilometrelik KemerRun yarışında Kemer'in içerisini kapsayan parkuru koşan sporcular, yine Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yarışı tamamladı. Gece yarısı Kemer ilçe merkezinden başlayan 65 kilometrelik Berg Sky Race ve sabah saat 07:00´de Çıralı sahilinden başlayan 27 kilometrelik Run to Sky parkurlarında ise sporcular deniz seviyesinden başlayarak 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için mücadele etti. Zorlu parkura sporcular ilk kilometrelerden itibaren yağmur altında başlayan yarışlarda ilerleyen saatlerde az da olsa güneşi gördü. Fakat yarış sonu için zirveye çıkan sporcular 2 bin 365 metrelik zirvede ise karla karışık dolu yağışına yakalandı. Sis ile kaplanan zirveye gelmeyi başaran sporcular zorlu yarışı bitirmenin mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

Yarışmaların sonunda Mustafa Ertuğrul Aker Parkı´nda düzenlenen ödül törenine, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kemer Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akbaba, Akra Kemer Hotel Odalar Bölüm Müdürü Emre Bora Baran, Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları Koordinatörü Polat Dede, sporcular ve davetliler katıldı. Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini, Kaymakam Çam, Belediye Başkanı Topaloğlu tarafından verildi.

ÇAM: DOĞANIN BÜTÜN KOŞULLARINI BARINDIRDIĞI BİR GÜN YAŞADIK

Kaymakam Hüseyin Çam, yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Hepinizi tebrik ediyoruz. Gerçekten doğanın bütün koşullarını barındırdığı bir gün yaşadık. Yağmurundan dolusuna, şimşekten fırtınasına ama sporcu azmiyle başlanılan yarışlar sonuna kadar geldi. Açıkçası bir ara `Yarışlar başlayacak mı? İptal edilebilir mi?´ diye endişe etmedik değil. O anlamda öncelikle Polat beye ve sahada görevli ekiplerine ve kıymetli siz sporcularımıza ben de teşekkür ediyorum. Bu azminizden, bu kararlılığınızdan, bu olumsuz hava şartlarına rağmen mücadelenizden dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Bu organizasyonun da Kemer´e katmış olduğu değer tartışılmaz bir değerdir. Bu ve bunun gibi organizasyonların sayılarını artırarak cennet bir köşe olan Kemer´i herkesin görmesini temennisiyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, zorlu hava koşullarında yarışan ve parkurları kazasız şekilde tamamlayan tüm sporcuları tebrik ettiğini belirterek, Kemer´in ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları Koordinatörü Polat Dede de şöyle dedi:

"Bu yıl 2023 senesinde 9´uncusunu düzenlediğimiz Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky etkinliğinde 12 ülkeden 600 sporcuyu Kemer´de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kemer´in doğası, kültürü, denizi ve alternatif sporlara olan yatkınlığı bizleri burada birçok alternatif spor etkinliği düzenlemeye aslında itiyor. Burada zaten birçok alternatif spor etkinliği de düzenleniyor. Biz de Tahtalı Run to Sky´la buna katkıda bulunmak istiyoruz. Değerli Başkanımız, Sayın Kaymakamımız ve diğer destekçilerimizle birlikte çok güzel bir etkinlik geçirdik bu sene. Çok sert hava koşulları da yaşandı. Mayısın ortasında Tahtalı Dağı´na kar yağdı, müthişti. İnsanlara yaşamadıkları duyguyu yaşattık. Sevinci ve hüznü birlikte yaşattık. Sağlıklı ve güzel bir etkinlik geçirdiğimizi düşünüyorum. Seneye çok daha ileriye taşımak istediğimiz etkinliğimizi ilerleyen seneler için konuşuyorum belki 2024 ya da 2025 için Avrupa veya dünya şampiyonasının bir ayağını Kemer´de gerçekleştirmek dileğiyle daha ileri taşıyacağımızı biliyorum. Bu sene cumartesi günü itibarıyla sağlam yağış olan bir günde yarışların startını verdik ve hiç beklemediğimiz bir şekilde 9 senedir kırılamayan 27 kilometre parkurunun rekoru Oğuzhan Emre Singer tarafından kırıldı. Çok müthiş bir ikinci yarı koştu. Kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda 65 kilometre kadın ve erkekler parkur rekorları Rus sporcular tarafından kırıldı. Müthiş bir seneydi bu sene. Aslına bakarsanız bunun sebebi, bu tarz zorlu etkinliklerin Türkiye´de yapılması. Bu etkinliklerin yapılmasıyla birlikte insanlar şartlarını zorladılar, sınırlarını zorladılar ve kendilerini daha fazla geliştirdiler. Biz bunu istiyoruz. Yani herkes sokakta yürüyebilir ama amacımız herkesi dağlarda koşturmak. Bunun için çalışıyoruz. Dediğim gibi ilerleyen seneler de çok daha büyük yerlerde olacak Tahtalı Run to Sky bunu biliyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gece yarışı başlayan 65 kilometre başlangıç detayları ve drone görüntüsü

Yarış anlarından görüntüler

27 kilometre başlangıç detayları Çıralı sahili

Drone detayları

Tahtalı Dağına çıkan sporcular detay

Sporcuların gelişleri detay

Ödül töreni Kaymakam Hüseyin Çam konuşma

Kaymakam ve Belediye Başkanının ödülleri vermesi

Polat Dede röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-05-07 13:38:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.