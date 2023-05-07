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Çavuşoğlu: 2 oy için 'PKK'lılara, Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük' diyenlere, ders vermeye hazır mıyız

DHA

Çavuşoğlu: 2 oy için 'PKK'lılara, Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük' diyenlere, ders vermeye hazır mıyız


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2 oy almak için mitinglerde 'PKK'lılara, Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük' diyenlere, ders vermeye hazır mıyız? 2 oy almak için 'Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz' diyorlar. Bunu kim istiyordu? PKK, HDP ve uzantıları istiyordu. Buna müsaade edecek miyiz? 14 Mayıs'ta oylarımızla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
AK Parti'nin Antalya milletvekili adayı da olan Bakan Çavuşoğlu, kentte Öz Orman-İş Sendikası'nın 'Orman İşçileri Kadro Buluşması' etkinliğine katıldı. Çavuşoğlu'nun yanı sırada etkinlikte; Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sendika üyeleri yer aldı. Türkiye'nin, ormanlık alanlarını genişleten sayılı ülkelerden biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,1 milyon hektara ulaştırdık. Ormanlık alanlarını en çok artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada altıncı ülke olduk. Ürettiğimiz tohum ve fidanlarla 6,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman ürünleri ihracatını 14 katına çıkararak, 515 milyon dolardan 7,1 milyar dolara ulaştırdık" dedi.
'YANGINLARA İLK MÜDAHALE SÜRESİ, 11 DAKİKAYA DÜŞTÜ'
Yangınlardan etkilenen noktalardaki konutları 1 yıl geçmeden teslim ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Yeşil vatanımızı korumada bir dönüm noktasını yaşıyoruz. 184 yıllık köklü kurumumuz Orman Genel Müdürlüğü'nün artık kendi hava filosu var. Biliyorsunuz; sizleri bu alanda desteklemek için 4 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız 1 adet T70 tipi yangın söndürme helikopterini, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağını ve 1 adet keşif uçağını filomuza ekledi. Sizlerin gayreti ve teknoloji ile orman yangınlarına ortalama ilk müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürmeyi başardık. Yapay zekanın kullanıldığı akıllı yangın gözetleme kuleleri ve milli gururumuz insansız hava araçlarıyla ilk müdahale süresini daha da aşağıya çekeceğiz" diye konuştu.
ORMAN İŞÇİLERİNE 'KADRO' MÜJDESİ
Geçici orman işçilerine müjde veren Çavuşoğlu, "28 Nisan'da, uzun zamandır müjdesi beklenen bir gelişme yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü'nde geçici statüdeki 14 binden fazla işçi kardeşimiz yıllardır kadro bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'harf ve kelime oyunları ile kurban etmeyin' talimatları ile gerekli düzenleme yapıldı. Geçici ve mevsimlik işçilerin de eklenmesiyle toplam kadrolu çalışan sayısı 20 bine yükseldi. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni ve kapsamlı adımlara hep birlikte çalışacağız ve yeni başarılara imza atacağız" dedi.
'TERÖRE, DÜNYAYI DAR EDEN TÜRKİYE'
Türkiye'nin sahada da masada da güçlü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye´miz bugün dev bir çınarın dalları gibi etkisi, nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör. Bugün dünyamızda savaşlar, krizler, çatışmalar var ve artıyor. Bunların yüzde 60'ı etrafımızda yaşanıyor. İşte buna rağmen girişimci, insani, etkili ve dinamik dış politikamızla sahada da masada da güçlüyüz. Kabuğumuza çekilmiyoruz, Türkiye olarak öz güvenle yeniden Asya, Afrika, Latin Amerika açılımları yapıyoruz. Düzenin parçası olmuyoruz. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek, düzen kuruyoruz. Teröre, dünyayı dar eden de Türkiye savaşlarda, çatışmalarda barış için ara buluculuk yapan da Türkiye" diye konuştu.
'TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİYOR DİYE ÇOK RAHATSIZLAR'
Avrupa ve ABD basınında 14 Mayıs için 'yılın seçimi' manşetleri atıldığını belirten Çavuşoğlu, "Asrın seçimi diyoruz. 'Yılın seçimi' manşetleri atıp, altına 'Erdoğan gitmeli' diyorlar. Erdoğan, niye gitmeli diyorlar? Bunlara göre; Erdoğan gitmeli. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmiyor. Erdoğan gitmeli. Çünkü kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Erdoğan gitmeli. Çünkü Balkan Türklerine, Uygur Türklerine, Kırım Tatarlarına, Ahıska Türklerine sahip çıkıyor. Bunlara göre; Erdoğan gitmeli. Çünkü büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı'nda birleştiriyor. Türk dünyası birleşiyor diye çok rahatsızlar. Daha çok rahatsız olun. Türk Devletleri Teşkilatı'nı, uluslararası çok saygın bir örgüt haline getiriyoruz. Çatlasanız da patlasınız da 21'inci asır, dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Büyük Türk dünyasının asrı olacak. Ne diyorsanız deyin, adım adım gidiyoruz" dedi.
'KENDİ İMKANLARIMIZ OLMASAYDI; ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMAZLARDI'
Terörden temizledikleri yerlerde şimdi petrol bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "Erdoğan gitmeli. Çünkü Karadeniz'de doğal gazla, Cudi'de petrolle bağımsızlık meşalesini yakıyor. Eskiden kendi mili imkanlarımız yoktu, doğal gaz da bulamıyorduk. Şimdi sondaj yapılıp, kapatılan kuyuları açıyoruz ve petrol çıkıyor. Kendi imkanlarımız olmasaydı; çivi bile çaktırmazlardı, sondaj yapmayı bırakın. Bunlara göre; Erdoğan gitmeli. Çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2'miz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muz dostumuza güven, düşmana korku veriyor" diye konuştu.
'14 MAYIS'TA OYLARIMIZLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Seçimlere ilişkin mesajlarını sürdüren Çavuşoğlu, "2 oy almak için mitinglerde 'PKK'lılara, Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük' diyenlere, ders vermeye hazır mıyız? 2 oy almak için 'Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz' diyorlar. Bunu kim istiyordu? PKK, HDP ve uzantıları istiyordu. Buna müsaade edecek miyiz? 14 Mayıs'ta oylarımızla müsaade etmeyeceğiz. Bağımsızlık diyoruz. Onlar Batı 'aferin' desin diye; yok denge politikasını bozacağız, yok Rusya'ya yaptırıma katılacağız, Libya'dan, Suriye'den çekileceğiz, operasyonları bitireceğiz. Dertleri ne? Türkiye'yi bitirecekler. Eğer bunlara fırsat verirsek, güvenliğimiz giderse; o bir daha geri gelmez. Enflasyon, işsizlik düşer. 14 Mayıs´ta bunlara güzel bir ders vermeye hazır mıyız?" dedi.
Programda konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ise 2007'den bugüne gelinceye kadar kadro için çok uğraştıklarını söyledi. Aslan, "Bugün kadro almanın başarısını hep beraber kutluyoruz. Orman Teşkilatı'nda geçici işçilik problemi bitmiştir. Bugünlere çok kolay gelmedik. 16 yıl sonunda mutlu sona ulaştık" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-05-07 15:24:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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