Kılıçdaroğlu: `Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız´ diye arayış içindeler

Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir yerlerden medet umuyorlar, `Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız´ diye arayış içindeler. Uzun süre oturup koltuktan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Altına etmiş demektir" dedi.

Millet İttifakı´nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya´da miting düzenledi. Kılıçdaroğlu´na mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş ile Demokrat Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Gültekin Uysal eşlik etti. Konuşmalar öncesinde CHP ve İYİ Parti milletvekili adayları çıkarak katılımcıları selamladı.

Sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "`Kılıçdaroğlu´nu seçerseniz Rusya ile kavga edecek, Rusya´dan turist gelmeyecek´ diyorlar. Bunların halini size anlatıyorum. Sandığa gidecek, dersini vereceksiniz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün `yurtta barış dünyada barış´ını ilke edindik. Hiç kimseyle kavga etme gibi bir niyetimiz yok. Herkesi kucaklayacağız. Herkes turist olarak bizim ülkemize elini kolunu sallayarak, güzellik içerisinde gelecek. Rusya´dan turist olarak buraya gelen herkesin de başımızın üstünde yeri var" dedi.

`BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR´

CHP´li belediyelerin yaptığı sosyal yardımların 4 kat arttığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yine diyorlar ki 'Aman ha Bay Kemal'e oy vermeyin, gelirse bütün sosyal yardımları kesecek.' Yahu niye keselim. Kimse endişe etmesin, bizim belediye başkanlarımız için onlara da `sakın onlara oy vermeyin, gelince yardımları keserler´ diyorlardı tam tersi oldu. Sosyal yardımlarda belediyelerimizin yaptığı yardımlar tam 4 kat arttı. Yine söyledikleri bir şey daha var; 'Terör örgütleriyle iş birliği yapacaklar'. Yahu iş birliği yapan sizsiniz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir bayrağımız ikincisi ise vatanımızdır. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bunu da herkesin bilmesini isterim" diye konuştu.

`SİZE SÖZ VERİYORUM, ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ´

Çok güzel şeyleri hayata geçireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren birer vatandaşı da ikna edeceksiniz. 'Gelin, bir şey yeni bir hamle yapalım yeni bir değişime imza atalım benimle beraber gel ve gidelim oyumuzu bu kez Kılıçdaroğlu´na verelim. Türkiye´ye huzuru getirecekse bu getirecek. Gel beraber gidelim. Kol kola el ele gidelim. Bir bayram havası içerisinde gidelim´ diyecek misiniz? Ben de size söz veriyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel şeyleri hayata geçireceğiz. Gençler ilk kez sandığa gidip oy kullanacaksınız. Yaklaşık 5.5 milyon genç sandığa gidecek oy kullanacak. Ve sizler değişimin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakacaksınız. Türkiye'de gençler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler, helal olsun onlara diyecekler. Bu ülkede demokrasiyi isteyen bütün gençlere helal olsun" dedi.

'16 UÇAĞI SATIP YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI ALACAĞIM'

Kılıçdaroğlu, "İklim değişikliği orman yangınlarına yol açıyor. Antalya da orman yangınlarını yaşadı. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda cumhurbaşkanlığına bağlı 16 uçak var, o uçakları satacağım ve yangın söndürme uçakları alacağım. Sadece Antalya değil, bütün Akdeniz ve Ege´de çıkacak yangınlara anında müdahale edeceğiz. Bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Bay Kemal cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda sizin kadrolarınızın nasıl verildiğini bütün dünya görecek" diye konuştu.

`ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE GİDECEĞİZ´

Cumhurbaşkanı seçildiğinde sarayda oturmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Saraylar bize göre değil, ailem de saraya göre değil. Biz mütevazı yaşarız. Sizler gibi yaşarız, sizler gibi oluruz. Ben, eşim, çocuklarım gayet rahat yaşıyoruz. Sizler mutfağımızı biliyorsunuz. Gayet güzel, keyifli yemeğimizi yiyoruz. Saraylara gitmeyeceğiz, saraylarda oturmayacağız. Bir yere gideceksek Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Bu halk kendi iradesiyle onu yolcu edecek" diye konuştu.

`HER BİRİMİZ SAKİN OLACAĞIZ´

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Olayları geriyorlar, germek istiyorlar. Gerginlikten bir şeyler kazanmak istiyorlar. Toplumu birbirine kırdırmak istiyorlar. Her birimiz sakin olacağız, dikkatli olacağız. Provokasyonlara karşı, o provokasyonlara kapılmamak için dikkatli olacağız. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk, `Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.´ Her birimiz sükunetle bakmalıyız. Domuz bağına bağlayıp insanları öldürenler, SADAT´çılar, 5´li çeteler ve o çetelerin avaneleri bunların tamamı bir araya geldi. Bunlar olayları germek istiyorlar. Toplumu birbirine kışkırtmak istiyorlar. Bunların bazı adamları var. Sinan Ateş´in katilleri de o çerçevede. O torbacıların da ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin Sinan Ateş´in katillerini yakalayıp kulaklarından tutup yargının önüne çıkaracağım. Gaffar Okan´ın katillerini yakalayıp, kulaklarından tutup onları da teslim edeceğim" dedi.

`YAPANLARI BİLİYORUZ, YAPTIRANLARI DA BİLİYORUZ´

Erzurum´da Ekrem İmamoğlu´na yapılan saldırı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizi birbirimize düşürüp, gerginlik yaratmak istiyorlar. Gerginlikten kaçınacağız, gerginlik yapmayacağız. Şunun şurasında 4-5 gün kaldı. Bakın olaylara, germek istiyorlar. Bir kişi terör örgütünden medet ummaz. Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Erzurum Kurtuluş Savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlular dadaştır, Erzurumlular bu işlere girmezler, Erzurumlular insanları sever. Erzurum´u öğrencilik yıllarımdan bilirim. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi üzdü. O konuda birçok telefon aldık. Erzurum böyle değil. Bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz, yaptıranları da biliyoruz" diye konuştu.

`ALTINA ETMİŞ DEMEKTİR´

Halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir yerlerden medet umuyorlar `Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız´ diye arayış içindeler. Uzun süre oturup koltuktan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Altına etmiş demektir. Koltuklardan kalkmak istemiyorlar değil mi? Niye halkın iradesine saygı göstermek istemiyorlar. Halkın iradesine saygı gösterin. Bayram havasında gideceğiz, güle oynaya gideceğiz sandıklara. Bizim belediye başkanlarının yaptığı başarılı işleri Türkiye'nin her yerinde göreceksiniz. Yoksulluğun nasıl bittiğini göreceksiniz. Bizim iktidarımızda hiçbir yoksul ailenin elektriği, kışın ortasında doğalgazı kesilmeyecek. Bu ülkeye kardeşliği, huzuru barışı ya getireceğim, ya getireceğim" dedi.

`AYIN 15´İNDEN SONRA BÜTÜN İHA´LAR SİHA´LAR GÖREV ALANLARINA GİDECEK´

Kürsüye çıkan Mansur Yavaş, ülkenin asıl gündeminin ekonomi olduğunu söyledi. Yavaş, "Ankara 23,5 yıl jelibon gibi kafaya emanet edildi. Muhalefet gelirse, millet ittifakı gelirse bir şeyler değişecek. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bir yerde İHA, bir yerde SİHA, bir yerde gemi bir yerde TOGG. Allah razı olsun yapanlardan. Başımızın üstünde yerleri var. Ayın 15´inden sonra bütün İHA´lar SİHA´lar görev alanlarına gidecek. İnşallah Millet İttifakı iş başına gelecek. Onları çok daha geliştirecek bundan şüpheniz olmasın. Burnumuzun dibinde Rusya ve Amerika PKK ve YPG´lilere silahlı eğitim verdiriyor. PKK Kandil´de hala silah bırakmamış. Onların üzerine füzeleri yağdırmak üzere lazım onlar bize" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-05-07 22:12:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.