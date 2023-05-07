Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Avrupa şampiyonu (1)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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ADEM AKALAN / ANTALYA,(DHA)- Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinde İspanya ekibi Atletico Guardes´i 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu. Konyaaltı Belediyesi, kupayı ilk kez Türkiye´ye getirme başarısı gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-07 22:12:24



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