Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Avrupa şampiyonu (GENİŞ HABER)



Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanşında İspanya ekibi Atletico Guardesi'yi 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu. Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu başarıyla kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım oldu.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinde 23-17 kaybettiği ilk maçında rövanşında sahasında İspanya ekibi Atletico Guardes'i konuk etti. Sahasında oynadığı maçta rakibine 13 sayılık üstünlük kuran Konyaaltı Belediyespor, tarihi bir zafere imza attı. Mücadelede baştan sona üstün oynayan Konyaaltı Belediyespor'da mücadelenin en skorer oyuncusu ise Sanja oldu.

KUPA İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, İspanyol rakibine karşı aldığı galibiyetle kupanın ilk kez Türkiye'ye gelmesini sağladı. Galibiyetin ardından oyuncular ve takımın antrenörü Birol Ünsal büyük sevinç yaşadı. 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nun yarısından fazlası dolarken, mücadele sonrasında salonda büyük coşku yaşandı. Maçın bitimiyle Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de parkeye inerek sevince ortak oldu. Sevinçlerin ardından yapılan kupa seremonisinde, takım oyuncuları ve teknik heyet kupayı beraber kaldırdı.

KONYAALTI BELEDİYESPOR KADIN HENTBOL TAKIMI ANTRENÖRÜ ÜNSAL: BU KUPA ANTALYA'YA ÇOK YAKIŞTI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, kupanın Antalya'ya çok yakıştığını söyledi. Ünsal, "Ömrümü ben verdim buna. Saçımızı bu yolda ağırttık. Bugün 40 yılın yorgunluğu çıktı. Antalya dünya şehriyse bu kupalar olmalı. Biz Antalya'yı, Konyaaltı Belediyesi'ni buralara taşıdığımız için çok mutluyuz. Bütün Antalyalılara çok teşekkür ediyorum. Antalya'ya bu kupa çok yakıştı. Her şeyin bir ilki var. Bu kupayı daha önce iki kez oynamıştım ama üçüncüde şeytanın bacağını kırdım. Artık hentbol şeytanın bacağını kırdı. İnşallah bundan sonraki arkadaşlarımız çok daha iyisini başarır" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KONYAALTI BELEDİYESPOR İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i mağlup ederek şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Antalya Spor Salonu'nda oynanan EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i yenerek Avrupa Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Ülkemize hentbolda ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran temsilcimiz ile gurur duyuyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor, Konyaaltı Belediyespor'un başarılarının devamını diliyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sevinçten detaylar

Oyuncuların oynaması detay

Madalya ve kupaların verilmesi

Kupanın kaldırılması detay

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-05-07 22:33:28



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