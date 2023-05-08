Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü öldü

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Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Aksu ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü çiftçi Serdal Gök (39), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Solak Mahallesi Gebizli Kavşağı'nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Serdal Gök yönetimindeki 07 YPY 63 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran 33 DY 503 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Gök hayatını kaybetti. Gök'ün yakınları, sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Yakınları, burada gözyaşlarını tutamadı. Gök'ün cenazesi, defin için Serik ilçesine götürüldü. Kamyon şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2023-05-08 12:37:03



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