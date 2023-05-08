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Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı

DHA

Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı


Ömer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Ali Aktaş'ı evinin önünde tabancayla öldüren M.Ç., daha sonra kendi evinde tartıştığı eşini de ayaklarından vurarak yaraladı.
Manavgat Sanayi Sitesi'nde esnaf olan M.Ç., dün akşam, iddiaya göre alkollü halde, Ali Aktaş'ın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1078'inci Sokak'taki evine gitti. M.Ç., aşağı çağırdığı Ali Aktaş'a, yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Kalbinden vurulan Aktaş, yerde hareketsiz kaldı. M.Ç. daha sonra gittiği Yayla Mahallesi'ndeki evinde de eşi R.Ç. ile tartıştı. M.Ç., ayaklarından vurduğu eşinin yanında tabancasını da bırakıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla, Ali Aktaş'ın ve R.Ç.'nin evlerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar Ali Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Ç.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.
Öte yandan olay yerinden uzaklaşan M.Ç.'nin bir süre sonra polis merkezine gidip teslim olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2023-05-08 16:59:35

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