Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum' dedi

DHA

Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum' dedi


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde annesi Fatma Sevinç'i (70) öldüren Süleyman Sevinç (49) tutuklandı. Sevinç ifadesinde annesiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de bu tartışmanın şiddetinin arttığını belirterek, "Yüzüme birkaç tokat attı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak, bana 'ya sen ya ben' diyerek salladı. Bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs'ta gelen polis, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman Sevinç'in tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman Sevinç, polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.
YAKALANDI
Cinayet şüphelisi Süleyman Sevinç, dün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Kimlik sorgusu yapılmak istenen Süleyman Sevinç, kimliğinin üzerinde olmadığını ifade ederek, kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Sevinç, annesini öldürdüğünü de itiraf etti ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Alanya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
'SON EŞİMDEN DE ANNEMDEN DOLAYI AYRILDIM'
Süleyman Sevinç ifadesinde suçunu kabul etti. Sevinç, "Ölen Fatma Sevinç benim öz annem olur. Ü.S. ise öz kardeşim olur. Ben ailevi problemler nedeniyle üçüncü eşimden ayrı yaşamaktaydım. Bu nedenle annem Fatma ile yaklaşık 8 yıldır birlikte yaşamaktayız. Ben 3 evlilik yaptım. Her evliliğimde annem sürekli olarak bana karşı çıktı ve eşlerim için uygunsuz kelimeler söylüyordu. Bu nedenle son eşimden de annemden dolayı ayrıldım. Babam 31 Aralık 2022'de vefat etti. Babamın vefatından beri annem sürekli olarak benim üzerime gelmekteydi. Babamı benim öldürdüğümü söylüyor, aynı zamanda son eşimin de başka insanlarla birlikte olduğu belirterek, uygunsuz ithamlarda bulunuyordu. Bu yüzden son 15 gündür tartışmalarımız şiddetlenmişti" dedi.
ANNESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI EVDE 1 GÜN GEÇİRMİŞ
Tartışmaların olay günü daha da arttığını anlatan Süleyman Sevinç, şunları söyledi:
"En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01:30 sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine bu sebeplerden ötürü tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben 'ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında getirdi. Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile Antalya'ya doğru yola çıktım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum."
Süleyman Sevinç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-05-08 17:04:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf Buluşması" programına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf ...
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bini aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon ...
"Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi konuşuldu
YEREL HABERLER "Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli ...
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari ...
Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü ...
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" ...
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 ...
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 ...
İmitasyon takıya ilgi arttı, fiyatı katlandı
YEREL HABERLER İmitasyon takıya ilgi arttı, fiyatı katlandı
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
YEREL HABERLER 24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban ...
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ...
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Avrupa şampiyonu (GENİŞ HABER)
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Avrupa ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ardından
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ...
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Avrupa şampiyonu (1)
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Avrupa ...
Kılıçdaroğlu: `Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız´ diye arayış içindeler
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: `Acaba ne olur da biz iktidarı ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kumluca Yağlı Güreşleri'ni izledi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kumluca Yağlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.