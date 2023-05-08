Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya´nın Manavgat ilçesinde dün akşam Ali Aktaş´ı silahla öldüren ve eşi R.Ç.´yi yaralayan Mustafa Çelik, polis merkezindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çelik savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2023-05-08 19:41:33



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