İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti

DHA

İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' 'Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum'. Bana yanlış söylüyor bunlar. Bence Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde partililere seslendi. İnce, konuşmasında kentin tarım ve turizmine yönelik değerlendirme yaptığı sırada mikrofonunun sesi kesildi. Konuşmasına bir süre ara veren İnce, kesintinin sona ermesini bekledi. İnce sonrasında, "Elektrik kesilmiş trafoya kedi girmiş' dedi. Seçim sürecinde 45 gündür çeşitli iftiralarla karşı karşıya olduğunu anlatan İnce, "Hepsi hikaye, vız gelir, tırıs gider. Onlarla ilgilenmiyorum. Muharrem İnce'nin abdestinden şüphesi yok. Merak etmeyin. Onlar alçak FETÖ'cülerin, bit yavrusunun işleri. Onlar bit yavrusu. Onlar bunu yapsınlar önemli değil" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırıya yönelik görüşlerini aktaran İnce, şunları söyledi:
"Dün memlekette ilginç bir şey oydu. 14'ünde seçim var. Seçim şölen, demokrasi, bayram demektir. Sandıkla gelen sandıkla gider. Dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. İçişleri Bakanı'nın görevi seçim güvenliği sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı, 'Az bile' diyor. Belediye Başkanı, 'Burası Erzurum' diyor. Emniyet müdürü, vali seyrediyor. Bu ayıptır, bu demokrasiye kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum. Derhal o içişleri bakanını, o valiyi, o emniyet müdürünü görevden alın. Bunların sicili bozuk. Bunlar Ankara'nın göbeğinde kendi evlatlarını öldürdüler. Onun kanının izini bile sürmediler. Üstünü kapattılar. Bunlar sicili bozuk insanlar. Demokrasiye lekedir bu. Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanı Erzurum'a gidemeyecek mi? Hepimiz istediğimiz yere gideriz. Ben Antalya'ya giderim, öbürü Rize'ye gider. Türkiye'de 4 cumhurbaşkanı adayı var. Hepimiz kampanya yapıyoruz. Erdoğan'ın bizden farkı var. Bizim güvenliğimiz de ona emanet. 5 sene önce millet ona yetki verdi. Dedi ki 'Al bu memleketi yönet.' Şu anda bizi, Sinan Oğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendini korumak Erdoğan'a ait. Asker, polis, devletin polisidir. İmamoğlu'na taş atılırken polisler seyredemez. Sen bu ülkenin askerini, polisini, rakiplerine karşı kullanamazsın. Düşmanlara karşı kullanırsın."
'İÇİŞLERİ BAKANI, VALİYİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALMALIDIR'
Seçimin, demokrasi şöleni olduğunu ifade eden İnce, şöyle devam etti:
"O içişleri bakanı, o valiyi, o emniyet müdürünü görevden almalıdır. Bu ülkeden ürker oldum. Ürküyorum. Nasıl bir şeydir. Başkentin ortasında kendi evlatlarını öldürdüler üstünü kapattılar. Belediye başkanına taşlı saldırı yaptılar. Bu ülkeden korkar, ürker oldum. Çok üzgünüm. Biz ayın 14'ünde savaşa girmiyoruz, seçime giriyoruz. Kim kazanırsa cumhurbaşkanı olacak. Buradan ülkenin savcılarına sesleniyorum. Sizin önünüzde cumhuriyet savcısı yazıyor. Ali Yeşildağ, Muhammet Yakut'u görmüyor musunuz. Bunlar mı savcı? Mafya devleti yaptılar ülkeyi. Asker, polis, silahlar, emrinizde güvenliği sağlamak zorundasınız. Ama merak etmeyin sözle boğarız sizi. Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bu nefret dilini terk edin, bırakın. Adayların güvenliğini sağlamak sizin işinizdir."
'3 YAKININIZI İKNA EDİN'
Miting alanındaki partililerden kendisine oy verilmesi için 3 yakınlarını ikna etmelerini isteyen İnce'ye, partililerden bazıları AK Partili aile fertlerini ikna ettiklerini söyledi. Bunun üzerine İnce, "Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Bana yanlış söylüyorlar bunlar. Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler, seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-05-08 20:24:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı ...
Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker eğlencesi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker ...
Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi ...
Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi ...
Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle engelli aracı alacak
YEREL HABERLER Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle ...
Adaylıktan çekildi, Memleket Partisi'nden istifa etti
YEREL HABERLER Adaylıktan çekildi, Memleket Partisi'nden istifa etti
Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı ...
Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf Buluşması" programına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf ...
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bini aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon ...
"Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi konuşuldu
YEREL HABERLER "Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli ...
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari ...
Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü ...
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" ...
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 ...
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 ...
İmitasyon takıya ilgi arttı, fiyatı katlandı
YEREL HABERLER İmitasyon takıya ilgi arttı, fiyatı katlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.