Akdeniz ve Ege'de 'Anadolu leoparı' heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz ve Ege'de 'Anadolu leoparı' heyecanı

DHA

Akdeniz ve Ege'de 'Anadolu leoparı' heyecanı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de nesli tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülediği Anadolu leoparının popülasyon alanının, tüm Akdeniz ve Ege illerini kapsadığı kaydedildi. Son olarak Batı Akdeniz'de 2 bireye ait 58 görüntü elde edildi.
İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen, yerel halk ve avcılardan gelen doğrulanmamış bilgiler dışında hiç canlı kaydı alınmamış olan Anadolu leoparına ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğindeki proje kapsamında, Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da elde edildi.
Sanayileşme, orman yangınları, turizm ve kaçak avcılık gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan çeşitli ölüm faktörleri nedeniyle sayıları hızla azalan Anadolu leoparının neslinin tamamen yok olduğu düşünülürken, DKMP'nin Batı Akdeniz'de 400 civarı fotokapanın kullanıldığı projesinde, 2019'dan bu yana 2 bireye ait toplam 58 farklı görüntü elde edildi.
Anadolu leoparı, en son 1975 yılında, Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Aydın'ın Seferler ve Asar köylerinde görüldü, o tarihten beri de Türkiye'deki varlıkları tartışma konusu oldu. Sonraki süreçte hiçbir kayıt elde edilemeyen Anadolu leoparının Batı Akdeniz'de yaşadığının kanıtlandığı araştırma projesinin, tüm Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsayacak şekilde genişletilme kararı alındı.
PROJENİN AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI
Bu kapsamda DKMP Genel Müdürlüğü ile ISUBÜ iş birliğinde yürütülen ve TÜBİTAK 1001-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen, 'Parsın Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki Yayılışının Araştırılması Projesi' açılış çalıştayı, Antalya Güllük Dağı (Termessos) Mili Parkı'ndaki Leopar Araştırma Birimi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
AMANOS'TAN İZMİR'E YAYILIM
Anadolu leoparının yayıldığı alanlara yönelik, Batı Akdeniz'de, bugüne kadar 400'ü aşkın fotokapan kullanılıp yürütülen araştırmalara ilişkin projeye, görüntülenmesi çok zor olan bu türün yayılış alanının Kahramanmaraş'ta Amanos Dağları'ndan başlayıp İzmir'e kadar ve içeride Afyonkarahisar'a kadar olan bölgeler olduğu ihtimalinin güçlü oluşu nedeniyle yeni 3 bölge müdürlüğü dahil edildi.
18 İLDE 1000'İN ÜZERİNDE FOTOKAPAN
Üç yıl sürecek projede, DKMP Genel Müdürlüğü, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve ISUBÜ'nün yanı sıra Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile DKMP'nin 4, 5 ve 7'nci bölge müdürlüklerinden uzmanlar yer alıyor. DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4, 5, 6 ve 7'nci bölge müdürlüklerine bağlı toplamda 18 ilde 1000'in üzerinde fotokapanla Anadolu leoparının yeni görüntüleri elde edilmeye çalışılacak. Leoparın popülasyonunun tespitinin yapılmasının yanı sıra bu alanlarda yaşayan diğer fauna türlerinin habitat haritalarının çıkarılması da amaçlanıyor.
'İNSANLARA ZARAR VERMİYOR'
DKMP uzmanları, Anadolu leoparının herhangi bir zarar kaydının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bugüne kadar da insanlara zarar verdiğine dair hiçbir kayıt veya tespit yok. Büyük kediler içinde insanlarla iç içe yaşayıp kendisini hiç fark ettirmeyen, Anadolu'nun çok özel ve ender bir türü" diye tanımladı.
Araştırma sahası, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya, Isparta, Burdur, 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla, 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Denizli ile 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye illerini kapsıyor.
HAPİS VE PARA CEZASI
Uzmanlar, çok uzun yıllardır Anadolu'da tamamen yok olduğu düşünülen bu özel türün yaşadığına dair kayıtların çok sevindirici olduğunu belirtirken, diğer yaban hayvanlarında olduğu gibi Anadolu leoparını öldürmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Silahla, zehirlenme veya başka sebeplerle öldürenlere uygulanacak cezanın ise 1 milyon TL para cezası ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olduğuna dikkat çekildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-09 09:47:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Antalya'da konuştu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in 71. Yıl Buluşması'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in 71. Yıl ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in "71. Yıl Buluşması"nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in "71. Yıl ...
İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti
YEREL HABERLER İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler ...
Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı ...
Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker eğlencesi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker ...
Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi ...
Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi ...
Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle engelli aracı alacak
YEREL HABERLER Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle ...
Adaylıktan çekildi, Memleket Partisi'nden istifa etti
YEREL HABERLER Adaylıktan çekildi, Memleket Partisi'nden istifa etti
Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı ...
Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf Buluşması" programına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf ...
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bini aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon ...
"Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi konuşuldu
YEREL HABERLER "Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli ...
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari ...
Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü ...
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" ...
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.