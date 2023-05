Antalya'daki meslek liseleri 71 milyon TL gelir elde etti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, mobilyadan temizlik ürünlerine, insansız hava araçları bakımından tekne onarımına kadar faaliyet gösteren meslek liselerinin 2021 yılında 32 milyon TL olan üretim gelirinin, 2022'de 71 milyon TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Antalya'daki mesleki ve teknik liselerin, 2020'de ortaya çıkan salgınla mücadele kapsamında maske, dezenfektan, kolonya ve temizlik ürünleri üretimi ile birçok sektöre olan katkısı farklı alanda da büyüyerek sürüyor. Bir taraftan uygulamalı mesleki eğitim alan öğrenciler, diğer taraftan hem aylık ücret kazanıyor hem de kazandırıyor.

YÜZDE 122'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Antalya'da toplam 81 mesleki ve teknik lisede 30 bin 913 öğrenci, 11 mesleki eğitim merkezinde 40 bin öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Bu öğrenciler insansız hava araçlarının bakımından tekne onarımına, temizlik ürünleri üretiminden okulların ihtiyacı olan sıra ve diğer mobilya ürünlerine, tarımdan turizm sektörlerine birçok alanda faaliyet gösteriyor. Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin uygulamalı olarak üretime katılımındaki gelirleri ise 2021 yılına göre 2022'de yüzde 122 artış gösterdi.

GELİR 71 MİLYON TL'YE ÇIKTI

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, son 2 yılda mesleki eğitimin Türkiye'nin gündemine oturduğunu belirterek, "Elbette ki daha iyi yerlerde olabilir ama şu an mesleki eğitim zirvesini yaşıyor. Antalya'da mesleki eğitimde, meslek liselerimizde tabiri caizse girmediğimiz alan yok diyebiliriz. Sanayiden turizme, tarımdan sağlığa, denizcilikten uçak bakımına birçok alanda faaliyet gösteren meslek liselerimiz var. 2021 yılında meslek liselerimizin 32 milyon TL olan döner sermaye geliri, 2022 yılı sonunda 71 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ HER ALANDA FAALİYETTE'

Meslek ve teknik lise öğrencilerinin aranılan elemanlar olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Örnek verecek olursak, Denizcilik Meslek Lisesi öğrencilerimiz tekne yapımından, Kepez'deki Atatürk Meslek Lisesi öğrencilerimizin okul sıralarımızın üretimine, Aksu Uçak Bakım Meslek Lisemizde insansız hava araçları bakımından, tarlaları ilaçlayan zirai insansız hava araçlarının kullanımına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Örneğin Düden Meslek Lisemizde kağıt havlu, rulo, peçete, sıvı sabun, dezenfektan, deterjan gibi okullarımızda kullanılabilecek malzemeler üretiliyor. Bunun yanında matbaacılık bölümünde kağıttan kesime veya turizm meslek liselerinde turizm sektörüne yiyecek-içecek, kat hizmetleri gibi bölümlerde öğrencilerimiz her alanda faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

İHA VE TARIM AR-GE MERKEZLERİ

Aksu'daki Uçak Bakım Meslek Lisesi'nde bir İHA Ar-Ge Merkezi kurduklarını açıklayan Çalışkan, Expo Alanı karşısındaki Ziraat ve Tarım Meslek Lisesi'nde de Tarım Ar-Ge Merkezi kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Çalışkan, bu Ar-Ge merkezleri ile de sektörlerinde bilinçli, nitelikli, aranan eleman yetiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında eskiden sadece ustalık ve iş yeri açma belgeleri alınabilen mesleki eğitim merkezleri, artık lise diplomasından Avrupa'da geçerli Europass belgesini de verebiliyor. Mesleki eğitim merkezlerine, kayıt yaptırdığı andan itibaren tüm öğrencilere sigortaları yapılıyor. 9, 10 ve 11'inci sınıflarda asgari ücretin net yüzde 30'u, 12'nci sınıfta yüzde 50'si ödeniyor. Ayrıca bu merkezlere, yılın tüm dönemlerinde kayıt yaptırılabiliyor. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

