Bakan Çavuşoğlu: 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz, bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 'Esnaf Buluşması' adlı etkinliğine katıldı. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Bakan Çavuşoğlu'na esnafa yönelik gerçekleştirilen projelerden dolayı teşekkür etti. Toplantıda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda esnaf yer aldı.

SUDAN'DA BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Sudan'daki çatışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık. El-Burhan'ın desteğiyle, ordunun da desteğiyle çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik, bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" dedi.

'1 MİLYON KÜÇÜK ESNAF FAYDALANACAK'

Bakan Çavuşoğlu, esnafa özel faiz indirimli kredi limitinin 2023'te 500 bin liraya çıkarıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indirileceğini açıkladığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bundan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak. Bunlarla elbette yetinmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, üretimin, verimliliğin, büyümenin, yani esnaf ve sanatkarlarımızın da yüzyılı olacak. Küçük esnafımızın büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak bütün girişimleri destekleyeceğiz. 2022 yılında 18 bin 470 esnafımıza 4 milyar 750 milyon lira kredi kullandırmıştık. Bu yılın ilk 4 ayında 14 bin 490 esnaf ve sanatkara 5 milyar 479 milyon lira doğrudan ve kefaletle kredi kullandırdık" dedi.

'BU POLİTİKA YANLIŞ, DEĞİŞTİRECEĞİZ' DİYENLER VAR'

Türkiye'nin etkisi, nüfuzuyla geniş coğrafyalara yayılan, dünyanın her yerinde var olan küresel bir aktör olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna getirdik. Derdi olan Türkiye'ye dönüyor, ümitsizliğe düşen Türkiye'ye bakıyor. Eskiden garibanların, mazlumların baktığı ülkeydi. Şimdi en gelişmiş ülkelerin de dönüp baktığı ülke haline geldik. Şimdi sizlere soruyorum; FETÖ'sünden PKK'sına, DEAŞ'ına, tüm terör örgütleriyle mücadele eden, onlara dünyayı kim dar ediyor, Türkiye. Büyük Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı'nda kim birleştiriyor? İstanbul Tahıl Anlaşması'yla, küresel gıda krizini, küresel açlığı kim engelliyor? Ukrayna Savaşı'nda ve diğer çatışmalarda barış için kim çaba gösteriyor? Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktör gerçekten Türkiye. Çünkü savaşta kazanan olmaz, savaşta herkes kaybeder. Ama adil barışta herkes kazanır. Bu anlayışla savaşın sona ermesi için samimiyetle çaba sarf ediyoruz. Şimdi bakıyoruz, 'Bu politika yanlış, değiştireceğiz' diyenler var. Dışarıdan bize 'politikanız değiştirin' diye baskı yapanlar değil. Türkiye'de seçim sürecinde 'Bu politika yanlış, tarafsız kalmamalıyız taraf tutmalıyız. İyi bir NATO ülkesi olduğumuzu göstermeliyiz' diyenler var. Ya ne yapacağız? Savaşa mı gireceğiz? Atatürk'ün sözlerini hatırlayalım, 'Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, harp bir cinayettir' demiş. Bugün bu savaştan ülkemizi uzak tutmak, bütün çabamızı barışa odaklamak gerekmez mi? Bir de 'yaptırımlara katılmamız gerekir' diyenler var. Yani Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil olacağız. Peki neden. İyi sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım zarar görecek. Kim karşılayacak bu zararı. ABD mi? Bize 'yaptırım uygula' diyen Avrupa Birliği mi karşılayacak. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Bu nasıl hesap?"

'TÜRKİYE'NİN BUGÜN İZLEDİĞİ POLİTİKA AKLIN YOLUDUR

Antalya'da esnafın, 'Hesabını bilmeyen kasap, elinde ne satır kalır, ne masat' atasözünü kullandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bugün izlediği politika aklın yoludur. Sağduyunun yoludur. Barışın yoludur. Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızı korumanın yoludur. Yani, Türkün yoludur. Türkün yolu demişken açıklığa kavuşturalım. Türkün Yolu, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geçer. Türkün Yolu, Orta Koridor'dan geçer. Türkün Yolu, Zengezur'dan, Karabağ'dan geçer. Sayın Kılıçdaroğlu, bir haritayla çıktı Can Azerbaycan'ı baypas eden güzergahlar. Sayın Kılıçdaroğlu, siz Can Azerbaycan'ı baypass ederseniz, TIR'larımızı günlerce sınırlarda bekletirseniz, o yolun sonu yokuştur, yokuş. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan kardeşim. Bir şey bilmiyor da Azerbaycan ile ne dertleri var merak ediyorum. Tarihten bu yana CHP zihniyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimizle derdi var. Karabağ'ı almak için Azerbaycan mücadele ederken 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti' demediler mi? Azerbaycan, Türkmenistan var, bunları baypass ediyorsun bambaşka güzergah. Kime hizmet ediyorsun. Kim verdi size bu haritayı. Kim kandırdı. Bunlar da ülkeyi yönetmeye talip olacak. Olacak iş değil" diye konuştu.

'ERDOĞAN GİTSİN İSTİYORLAR'

14 Mayıs'taki seçimlerine yönelik Avrupa ve ABD basınında manşetlerde 'Türkiye'deki seçim 2023'ün seçimi', 'Erdoğan gitmeli' şeklinde haberler yapıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Onlar Erdoğan gitsin istiyor. Çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü Bayraktar´ımız, Altay´ımız, Kızılelma´mız, Atak-2'miz, Gökbey´imiz, Hürjet´imiz, KAAN´ımız, TCG Anadolu´muz Erdoğan imzası taşıyor. Bundan rahatsızlar. İlk defa yapmıyorlar bunu. Bizim için sürpriz değil. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Popülizm arttıkça bizi hedef alıyorlar. Biz sizin iç seçiminize karışıyor muyuz? Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Birçok ülkede seçim kaderini etkileyecek Türk seçmen var. Hiç müdahale ediyor muyuz? Bizde basın, siyasetçi 'o kazansın, bu kazanmasın, diğeri gitsin' diyor mu? Biliyorsunuz, ahilik geleneğinde bir esnaf kusurlu mal satarsa, o mal, o esnafın damında beş gün sergilenir. Yani pabucu dama atılır. Yahu, biz bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz. Bundan da mı ders almıyorsunuz. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar itinayla öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletine nasıl davranacaklarını itinayla öğretiyoruz" diye konuştu.

' TÜRKİYE'NİN ORADAN BURAYA DÖNME LÜKSÜ YOK'

Dış politikayla ilgili muhalefetin söylemlerini eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki kazanımları yok mu sayacağız. Diyorlar ki; 'Kremlin ile bağları koparacağız, Avrupa Birliği'ne döneceğiz.' Türkiye'nin oradan buraya dönme lüksü yok. Niye biz tek başımıza birinin kapısında olalım. Biz her yerdeyiz bugün. Afrika, Latin Amerika, Asya açılımı var. Neden sadece bir yere bağlı kalalım. Yıllardır Avrupa Birliği'ne giremiyoruz. Bu bizim suçumuz mu, onların suçu. Fasılların hepsini bloke ettiler. Rum kesimi ile Avrupa Birliği Komisyonu kendisi etti. Ben bir 50 yıl daha bekleyecek miyim? 54 yıl Kıbrıs'ta federasyon için müzakere ettik. Olmadı, istemiyorlar. Türklerle bir şey paylaşmıyorlar. Ben kendi çıkarıma, Kıbrıs Türkü çıkarına bakarım. Neymiş, Kıbrıs'ın iç işlerine karışmayacakmışız. Ana vatan, yavru vatan onlar da kabul ediyor, biz de kabul ediyoruz. Sana ne oluyor. Kime teslim edeceksin Kıbrıs'ı, Kıbrıs Türkü'nü. Rahmetli Ecevit, Erbakan, Türkeş'in kemikleri sızlıyor. Bugün rahmetli Ecevit olsaydı bu ittifakın içinde olurdu."

'ATATÜRKÇÜ DEĞİL ATATÜRK'TEN GEÇİNEN TİPLER'

Kılıçdaroğlu'nun özerklikten bahsettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu partide Atatürkçüleri bırakmadılar. Allah rahmet eylesin Deniz Baykal, çekişirdik ama vatanseverdi. Bir tane Atatürkçü bırakmadılar. Şimdi Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinen tipler var orada. Sadece PKK mı, FETÖ'cüler bilet alıp göstermiyor mu 'döneceğiz' diye. FETÖ'cüleri listelerine koymadılar mı? Bu kadar terör örgütünün bir ittifakı, bir adayı desteklemesi size göre tesadüf olabilir mi? Bunları kim dizayn etti, bu vaatleri kim verdirdi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-05-09 12:50:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.