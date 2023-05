Camları kırdı, merdiveni ve kavanozları sokağa fırlattı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Ramazan C. (38), evdeki kavanoz, açılır kapanır merdiven ve kırdığı camları balkondan sokağa fırlattı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen Ramazan C., polis tarafından kapı kırılarak eve girildikten sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2541 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Almanya'dan gelip bir süre önce Antalya'ya yerleşen Ramazan C., evde zarar verdiği eşyaları sokağa atmaya başladı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki mutfak camlarını kırmaya başlayan Ramazan C., kavanoz, açılır kapanır merdiven ve kırdığı cam parçalarını balkondan sokağa fırlattı.

'SABAHA KADAR PARTİ'

Ramazan C.'nin, zaman zaman "Tamam mı devam mı? Bayanlar mı erkekler mi karar verecek? Bayanlar karar versin. Akşam parti yapacağız. Konyaaltı'na kim gelecek? Herkes benim davetlim. Sabaha kadar parti yapacağız" diye bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 1 saat eylemine devam eden Ramazan C. balkona çıktığı sırada polis ekipleri evin dış kapısını kırıp içeri girdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri Ramazan C.'yi yakaladı. Ramazan C., daha sonra polis aracına alınarak, hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-09 15:28:30



