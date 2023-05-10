İş Bankası, Antalya Turunçova'da Tarım İhtisas Şubesi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş Bankası, Antalya Turunçova'da Tarım İhtisas Şubesi açtı

DHA

İş Bankası, Antalya Turunçova'da Tarım İhtisas Şubesi açtı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE İş Bankası, sürdürülebilir tarım üretimine katkı sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla Turunçova'ya Tarım İhtisas Şubesi açtı. Açılışta konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, "Narenciye diyarı bu bölge tarım açısından Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla buradan çok önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yeter ki doğru yöntemler uygulayalım. Belki Türkiye'de bir ilki tarım ihtisas şubeleriyle yaratabiliriz" dedi.Türkiye İş Bankası, küresel ölçekte stratejik sektör haline gelen tarıma desteğini, çiftçilere yönelik yenilikçi çözümler sunan Tarım İhtisas Şubeleri ile sürdürüyor. Teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getiren İş Bankası, ilkini Haziran 2022'de hizmete açtığı Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bankanın 24 Tarım İhtisas Şubesi'nden biri olan Antalya'nın Finike ilçesindeki Turunçova Şubesi, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, banka yöneticileri, kamu kesimi yöneticileri ve çiftçilerin katıldığı törenle açıldı. 1977'den bu yana faaliyet gösteren Turunçova Şubesi, Tarım İhtisas Şubesi olarak yeni konsept ve tasarımı ile bölgedeki çiftçilere hizmet sunmaya başladı.'TARIM ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR'Açılışta konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Tarım sektörünün kendilerini heyecanlandıran önemli bir iş alanı olduğunu belirten Erdem, İş Bankası'nın tarıma ne kadar önem verdiğini anlattı. Geçen sene ilkini Saruhan'da açtıkları Tarım İhtisas Şubesi'nden alınan güzel sonuçlar doğrultusunda Tarım İhtisas Şubesi sayısını 20'nin üzerine çıkardıklarını aktaran İzlem Erdem, "24 şubeye ulaştık. Bugün de bunlardan biri olan Turunçova Tarım İhtisas Şube'mizin açılışını hep birlikte kutluyoruz. Geleneksel banka şubesinden farklı bir konumlandırmamız var. Çünkü biz hem tarıma hem de bu şubemiz aracılığıyla erişeceğimiz müşterilere, çiftçilere, bu eko sistemin tüm paydaşlarına normal geleneksel bankacılığın dışında hizmet sunmak istiyoruz. Tarım, ülke ekonomisi için önem arz ediyor" dedi.'KLASİK BANKACILIK YÖNTEMLERİYLE YAKLAŞAMAYIZ'Tüm dünyayı etkileyen pandemi ve 3 ay önce gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle gıda ve tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını anlatan İzlem Erdem, "Tarım, ülkemiz için ne kadar stratejik olduğunu gösterdi. Bu kadar stratejik öneme sahip bir sektöre klasik bankacılık yöntemleriyle yaklaşamayız. Bunun farkındayız. Çünkü tarımda verimi artırmamız gerekiyor. Buna acil ihtiyaç var. Bunun için bu eko sistemin bütün paydaşlarını bir araya getirip teknolojiyi merkez alıp bilgiyi birlikte paylaşarak, bilimi kendimize yol edinerek ilerleme ihtiyacı içerisindeyiz. Bu amaçla da tarım ihtisas şubelerimizi açarak teknolojinin, finansal okuryazarlığın, zirai okuryazarlığın önemini ve çiftçilerle bizim aynı dili ortak dili konuşmamızın merkezi olarak görüyoruz" diye konuştu.'RAHAT HİSSEDEBİLECEKLERİ BİR ALAN'Turunçova Tarım İhtisas Şubesi'ndeki konseptten bahseden Erdem, "Şubeden içeriye girdiğimiz zaman esasında çiftçilerimizin öncelikle kendilerini rahat hissedebilecekleri, bir köy kahvesine gidebiliyormuş gibi hissedebilecekleri oturma alanlarının olduğu, gerekirse çocukları ya da torunlarıyla gelebilecekleri aslında hepsinden de değerlisi buranın bir paylaşım merkezi olduğunu bilecekleri bir ortam yaratmayı amaçladık. Günü gelecek buraya önemli uzmanlar, akademisyenler çağıracağız. Çiftçilerimizi onlarla buluşturacağız. Çünkü tarımda bilgi paylaşımına ihtiyacımız var. Bizim çiftçilerimizi daha iyi dinlememiz gerekiyor. Kendimizi de onlara daha iyi anlatmamız gerekiyor ki ülkenin kıt kaynaklarını biz doğru alanlarda değerlendirelim. O nedenle tarım ihtisas şubeleri bizim açımızdan bu tür paylaşımların ve kendimize çizeceğimiz yol haritasının belirlenmesi anlamında çok büyük önem arz ediyor" dedi.'ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'Tarım İhtisas Şubelerini daha etkin kullanmak istediklerini söyleyen İzlem Erdem, "Seçtiğimiz alanlarda Türkiye'nin verimli ovalarında biz bunları yapmayı tercih ettik. Bu bölge de tarım açısından Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Narenciye diyarı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla buradan çok önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yeter ki doğru yöntemler uygulayalım. Bu anlamda belki Türkiye'de bir ilki tarım ihtisas şubeleriyle yaratabiliriz. Burada amacımıza hizmet eden bankacılığın ötesinde bir misyonumuz olduğunu hep birlikte bütün ekosistemin paydaşlarına hissettiren bir yapı kurgulamaya çalıştık" diye konuştu.'100'ÜNCÜ YAŞTA 50'NİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'Sürdürülebilir tarımsal üretimin ülkenin geleceği açısından milli bir mesele olduğunu, İş Bankası'nın kuruluş felsefesine uygun olarak tarım alanında da tüm sektörün güçlenmesi, gelişmesi ve ülkenin kalkınması için gayretle çalıştıklarını belirten İzlem Erdem, şöyle konuştu:"Türkiye'nin bereketli toprakları, her mevsimi yaşayan iklimi, çok özel coğrafi konumuyla tüm dünyada tarımın, gıdanın parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşenleri yapma noktasında taahhütte bulunmaktan çekinmiyoruz. Bu yıl sayısı 20'nin üzerinde olan Tarım İhtisas Şubelerimizle çiftçilerimize hizmet verirken, Bankamızın 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2024 yılında ülkemizin bütün verimli ovalarında açacağımız şubelerle bu sayıyı 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek ülkenin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi. Açılış toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
2023-05-10 10:47:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı tahliye memurlarına tepki gösterdi: ABD vatandaşıyız, bize dokunamazsınız
YEREL HABERLER Kiracı tahliye memurlarına tepki gösterdi: ABD ...
Eşini keserle döverek öldürdü
YEREL HABERLER Eşini keserle döverek öldürdü
Kumluca'da jandarma ekipleri, trafik eğitimlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Kumluca'da jandarma ekipleri, trafik eğitimlerini ...
Antalya'da üniversite öğrencileri, depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Antalya'da üniversite öğrencileri, depremzede ...
Antalya'da faaliyeti sona eren mermer ocağına fidan dikildi
YEREL HABERLER Antalya'da faaliyeti sona eren mermer ocağına fidan ...
Alanya'da rahatsızlanan Rumen kadın turist hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da rahatsızlanan Rumen kadın turist hayatını ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Korkuteli'de vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Korkuteli'de ...
Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu, Alanya'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu, Alanya'da ...
Antalya'da İranlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da İranlı kadın evinde ölü bulundu
TSYD Antalya Şubesi'nden Antalyaspor Başkanı Gülel'e ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Antalya Şubesi'nden Antalyaspor Başkanı Gülel'e ...
Camları kırdı, merdiveni ve kavanozları sokağa fırlattı
YEREL HABERLER Camları kırdı, merdiveni ve kavanozları sokağa ...
Büyüknohutçu çifti cinayetinde yeni iddia; 'Şüphelinin bacağı protezliymiş, o yükseklikten atlayamaz'
YEREL HABERLER Büyüknohutçu çifti cinayetinde yeni iddia; ...
Antalya'da 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da esnafla buluştu: (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da esnafla ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Bakan Çavuşoğlu: 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu ...
Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı projesi tamamlandı
Serik'te 23 okulun projeleri sergilendi
YEREL HABERLER Serik'te 23 okulun projeleri sergilendi
Finike'deki Kapıçay Barajı hedeflenen doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Finike'deki Kapıçay Barajı hedeflenen doluluk oranına ...
Antalya'da suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da esnafla buluştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da esnafla ...
'Venüs' heykelini kırıp, Atatürk Evi'nin kapısını tekmelediler
YEREL HABERLER 'Venüs' heykelini kırıp, Atatürk Evi'nin kapısını ...
Antalya'daki meslek liseleri 71 milyon TL gelir elde etti
YEREL HABERLER Antalya'daki meslek liseleri 71 milyon TL gelir elde ...
Akdeniz ve Ege'de 'Anadolu leoparı' heyecanı
YEREL HABERLER Akdeniz ve Ege'de 'Anadolu leoparı' heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.