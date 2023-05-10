Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 32 tutuklama



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA merkezli 6 ilde, organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi ve Lara bölgesindeki bazı eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerini de saflarına alan şüphelilerin, kurdukları suç örgütüne gelir sağladığını ve birçok kişiden 'haraç' adı altında para topladığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin daha önce 'gasp', 'kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' gibi birçok suça karıştıklarını tespit etti.

Ekipler, Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur illerinde, organize silahlı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin edenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde, araçlarında ve ikametlerindeki aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 28 şarjör, 251 fişek ve 2 adet 'sallama' tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Antalya'ya getirilen 55 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 32 şüpheli ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-10 11:42:26



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