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Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasında 2 ay uzatma olabilir

DHA

Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasında 2 ay uzatma olabilir


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya´daki 4´lü Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov´la İstanbul Tahıl Anlaşması konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin´le de görüşerek, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya´nın başkenti Moskova´da katıldığı Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı sonrasında Moskova´dan Antalya´ya geldi. Moskova´da 4´lü toplantı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı VIP Salonu´nda basın açıklaması yaptı.
TERÖRE KARŞI GÖRÜŞ BİRLİĞİ
Bugün Rusya´nın ev sahipliğinde 4 ülke dışişleri bakanları olarak Moskova´da biraraya geldiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı son derece olumlu bir atmosferde, yapıcı ve verimli geçti. Sürecin tarafları olarak Suriye´nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG, DAEŞ´e yönelik mücadelede tam bir görüş birliğimiz var. Bugünkü toplantıda 2254 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesini vurguladık. İnsani konularda iş birliğinin önemine dikkat çektik. Sadece bu 4 ülke arasında değil, uluslararası toplumla da BM başta olmak üzere iş birliğinin önemine vurgu yaptık" açıklamasında bulundu.
SURİYE KONUSU VE SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ
Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli altyapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da bugünkü toplantıda ele aldıklarını açıklayan Çavuşoğlu, "Sonuçta biz Türkiye olarak bu sürecin ön koşulsuz olarak ve iyi niyetle sürdürülmesinden yanayız. Sürecin somut adımlarla ileriye taşınabileceğini düşünüyoruz. Başlattığımız bu süreç Suriye´deki ihtilafın çözümüne de katkı sağlamalı. Bu nedenle siyasi sürecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına büyük önem veriyoruz. Ayrıca terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması için özellikle istikrar ortamının da yaratılması gerekiyor. Şöyle de söyleyebiliriz, istikrar ortamı için de aslında terörün ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama esas kastettiğimiz burada içeride oluşacak istikrarın da terörle mücadeledeki işbirliğimize katkı sağlaması" diye konuştu.
KOMİTE OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI
Görüşmelerde yine üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını da dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı bir şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratı kastediyoruz burada bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor" dedi.
LAVROV´LA İKİLİ GÖRÜŞME
Moskova ziyaretinde ikili görüşmeleri olduğunu da kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Toplantı başlamadan önce Rus mevkidaşım Sergey Lavrov ile bir araya geldik. Suriye ile ilgili kısa bir görüş alışverişinden sonra gündemimizdeki ikili konuları ele aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alıverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna´daki durumu değerlendirdik. Kafkasya´daki gelişmeler aynı şekilde, özellikle AzerbaycanErmenistan, ErmenistanTürkiye arasındaki son gelişmeleri ve de tabi önemli bir konuyu, İstanbul Tahıl Anlaşması´nı da bugünkü görüşmede ele aldık. Son durum nedir, ne yapacağız, nasıl uzatacağız, bunları Sergey Lavrov´la görüştük. Bugün İstanbul´da Türkiye, Ukrayna Rusya Federasyonu ve BM olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek. Bakan yardımcıları düzeyinde, Türkiye ve Rusya´dan özellikle Dışişleri ve Milli Savunma bakan yardımcıları, Ukrayna´dan Altyapı bakan yardımcısı bu işin içinde, bu toplantıya katılacak. Umarım buradan olumlu bir netice alırız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin´le de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum."
İRANLI BAKANLA İKİLİ GÖRÜŞME
Moskova´da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile de ikili konuları görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi değerlendirdikten sonra yine bölgesel konuları ele aldık. Özellikle Kafkasya´daki gelişmeler, Azerbaycanİran ilişkileri ve İran´la Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı, bunları da değerlendirdik. Bir de tabi nükleer anlaşma dediğimiz Amerika ve AB ülkeleriyle İran arasında bir anlaşma vardı, bu anlaşma askıya alınmıştı, şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı. Bu konudaki son gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele almış olduk. Bu şekilde Moskova´dan ayrılarak Antalya´mıza intikal ettik. Malum seçim öncesindeyiz, kampanyalarımıza devam edeceğiz. Antalya´da büyük gençlik buluşmasıyla her görüşten gençlerimizle politikamızı, Antalya´mızı ve ülkemizi değerlendirme imkanımız olacak" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-10 21:06:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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