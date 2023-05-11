Taksi çarpınca ölen kişiyi, kaza öncesi darbeden 2 sanığa 18'er yıl hapis talebi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpmasıyla ölen Çağrı Aktaş'ı (30) darbettiği belirlenip tutuklanan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın, hazırlanan iddianamede 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaza, geçen yıl 29 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın, 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında fenalık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

H.Ü. gözaltına alınırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aktaş'ı darbeden şüphelileri belirledi. Olayla ilgili 2'si kadın, 5 kişi yakalandı. Soruşturmada Aktaş'ı darbedenlerin Fatih Çelikkan ile Cömert Yılmaz olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı; Fatih Çelikkan, Cömert Yılmaz ve taksi şoförü H.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelikkan ve Yılmaz tutuklandı, H.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çağrı Aktaş'ı darbederek yol kenarına bırakan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz hakkında, 'Haksız tahrik altında olası kastla öldürme', taksi şoförü H.Ü. hakkında ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olay günü araçlarıyla Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nden geçen şüpheli Fatih Çelikkan ile onun arkasındaki Cömert Yılmaz´ın alkollü halde taşıt yolunda bulunan Çağrı Aktaş'ı fark edip ona çarpmamak için durdukları belirtildi. Bu sırada Çağrı Aktaş'ın araçların önüne geçip geçişlerini engellediği, şüpheliler Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın Çağrı Aktaş'ı uyararak iteledikleri aktarıldı.

Aktaş'ın, şüphelilere yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, önce Yılmaz'ın Aktaş'a yumruk atıp yere düşürdüğü, ardından Çelikkan'ın yerde yatan Aktaş'ın başına birkaç kez tekmeyle vurduğu belirtildi. Şüpheliler Çelikkan ve Yılmaz'ın darbettikleri Çağrı Aktaş'ı araç trafiğinin ortasında yerde yatar vaziyette bırakıp araçlarıyla olay yerinden uzaklaştıkları ifade edildi. İddianamede, bir süre sonra, olay yerinden geçen H.Ü.´nün Çağrı Aktaş'ı fark etmeyip kullandığı 07 T 4507 plakalı taksiyle üzerinden geçtiği belirtildi.

ÖLÜMÜ İÇ KANAMA KAYNAKLI

Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda, yüksek oranda alkollü olduğu belirlenen Çağrı Aktaş'ın ölümünün darp sonrası üzerinden araç geçmesine bağlı çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte iç organ yırtılması ve bunlara bağlı gelişen iç kanamadan kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 'Haksız tahrik altında olası kastla öldürme' suçundan 18'er yıla kadar, taksi şoförü H.Ü.'nün ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-05-11 12:06:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.