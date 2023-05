Bakan Çavuşoğlu: Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır (2)

YAZILIMCILARLA BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yazılımcılar ve girişimcilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'in performansıyla Türkiye'de 7'nci sırada yer aldığını anlattı. Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu ise teknolojinin sürekli kendini yenilediğini, 21 yıldır yerli ve milli kaynakları, projeleri desteklediklerini anlattı. Antalya'nın teknoloji merkezi haline dönüştürülmesi için çalışmaların yapıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, EXPO alanının teknoloji vadisi haline dönüştürülmesi ve üniversite ile birleştirilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, önceki aylarda Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırılara değindi. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "İslam düşmanlığı ve Türk karşıtlığı öne çıkıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza yapılan alçaklıkları görüyorsunuz. Sapığın birisi çıkıyor, büyükelçiliklerimizin önüne gelip, kitabımızı, bayrağımızı yakacağım, diyor. Peki bunu neden başkasının değil de bizim temsilciliklerimizde yapmaya kalkıyorlar? Çünkü o binada dalgalanan ay yıldız, al bayrak, İslam dünyasının da sancağı" dedi.

'O TERÖR KORİDORU KURULMAYACAK'

Rusya'daki görüşmelerden bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Terör tehdidini yok etmek, sığınmacıların onurlu ve güvenli geri dönüşlerini sağlamak, Suriye'deki siyasi süreci canlandırmak için Rus, İran ve Suriye dışişleri bakanları ile dörtlü toplantı yaptık. Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasına karar verdik. Yakında dışişleri bakan yardımcıları başkanlığında bir komite kurulacak ve bu süreç işleyecek. Kim desteklerse desteklesin o terör koridoru kurulmayacak" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bizim temel derdimiz, bu ülkelerde ama özellikle İsveç'te, FETÖ'den PKK'ya birçok terör örgütünün teröristin serbest dolaşması, insan devşirmesi ve para toplaması ve propagandası devam ediyor. Finlandiya sağduyulu davrandı. Bu tür eylemlere izin vermedi. Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi. Gerekli düzenlemeleri yaptı. Biz de kabul ettik. NATO'ya üye oldu. İsveç ise henüz şartları yerine getirmedi. Bize çok baskı yaptılar, ikna etmeye çalıştılar. 'İsveç tüm şartları yerine getirdi alın' dediler. Halen de diyorlar. Biz de 'Biz NATO'nun gelişmesini, güçlü olmasını istiyoruz ama NATO için iki tehditten biri terör ise bizim terörle mücadelemize ve taleplerimize İsveç'in olumlu cevap vermesi lazım. Destek vermesi lazım. 'Müttefik olacaksak teröre değil bize destek vermesi lazım', diyoruz. Şimdi olumlu adımlar atıyorlar. Başbakanları açıkladı. 1 Haziran'da yeni bir terör yasası uygulamaya geçiyor. Bakacağız, uygulamaya somut adımlar atarlarsa değerlendireceğiz."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini reddettiklerini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, iç uzlaşısına tam destek verdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunu yaparken, samimi ve yapıcı bir şekilde her iki tarafla da konuşarak, savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Her iki tarafı da ateşkese ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz" dedi.

Avrupa ve ABD basınında seçim günü yaklaştıkça 'Bu seçim önemli, tarihi bir seçim'. 'Erdoğan gitmeli' yönünde yorumlar yapıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde anketleri görmeye başladılar, daha da saldırgan hale geldiler. Onlar 'Erdoğan gitsin' diyor, çünkü savunma sanayimiz, Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-1 iyiydi, şimdi daha da güçlüsü Atak-2 helikopterimiz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu Gemimiz, bunların hepsi Erdoğan imzasını taşıyor. Onlar 'Erdoğan gitsin' diyor, çünkü Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta Türk'ün bekasını koruyor Erdoğan. Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar, çünkü Karadeniz'de doğalgazla, Cudi'de petrolle bağımsızlık meşalesini yakıyor Recep Tayyip Erdoğan. Lakin ne yazarsa yazsınlar, ilk defa da yapmıyorlar aslında. Ama bir şeyi öğrenememişler, bu topraklarda kararı milletimiz verir, 85 milyon verir. Böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardı, umdukları gibi olmadı. Hatta bizim yöremizin bir atasözü var, atasözü gibi 'Uma uma döndüler muma.' Ama ders almamışlar. Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi. Ama bu panik hali. Çünkü onlar sürekli anket yaptırıyorlar, Cumhurbaşkanımızın yükselişini görüyorlar, ilk turda biteceğini biliyorlar. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa da yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldılar, 'Dönüyoruz, Kılıçdaroğlu kazanacak' dediler. Onlar dönmedi ama geçmişte o FETÖ oyunları ülkeye döndü, rahmetli sayın Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı Türkiye'de. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım. Bu milletimiz hangi renkten, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun bu tür dizayn yapmak isteyenlere prim vermez. Bu tür manşetlere prim vermez. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına değinen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sitem etti. 'Bizden ne istiyorsunuz. Bizi niye dışlıyorsunuz' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyor. Nezaketinden isim vermemiş. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Biz Azerbaycan Karabağ'ı geri alırken her türlü desteği verdik. Siz 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a destek verdi' dediniz. Azerbaycan ne için sahaya indi? Kendi topraklarını geri almak için. Ermenistan'ın topraklarına saldırmadı ki. Bugün Türk'ün gücü var. Kendi milli savunma sistemlerimiz var. Namerte muhtaç değiliz. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Bugün Türkiye büyük Türk dünyasını birleştiren bir Türkiye. Bugün Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rüyasını, yani Türk dünyasının birleşme rüyasını gerçeğe çeviren bir ülke." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

