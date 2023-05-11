Muhittin Böcek´in esnaf ziyaretinde arbede yaşandı



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP´li Muhittin Böcek, beraberinde milletvekili adayları ve partililerle esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grup ile tartıştı. Kısa süreli arbede yaşandığını belirten Böcek, "Yürüme anında hepsi birden provoke ettiler, üzerimize doğru geldiler. Ansızın böyle bir şey oldu. Gençleri zor sakinleştirdim. O süreçte birkaç arbede yaşandı" dedi.

Olay saat 14.30 sıralarında `Kapalı Yol´ olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi´nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki bir grupla esnaf ziyareti için caddeye geldiği sırada AK Parti ve MHP stantlarının yanından geçerken, bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Başkan Böcek´in yanındakilerle diğer gruptakiler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede yatıştırılan olayın ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

`PROVOKE ETTİLER, ÜZERİMİZE DOĞRU GELDİLER´

Başkan Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada esnaf ziyareti için bölgeye gittiklerini belirterek, "Saat 14.30 sıralarında Kapalı Yol´a biraz gecikmeli ulaşabildik. O sürede AKP´li gençler, birbirleriyle mesajları da var, gördük üzüldük, tam arabadan indim, orada esnaflarımız, gençlerimiz var, yanımda milletvekili adaylarım var, yürüme anında hepsi birden provoke ettiler, üzerimize doğru geldiler. Ben de arkadaşlarıma gayet sakin, `sağduyulu olun, kimseye dokunmayın, bir şey söylemeyin´ dedim. Ben tabii üzüldüm. Hayatım boyunca, 29 yıllık bir siyasetçi olarak tüm siyasetçilere başarılar dilerim, `kolay gelsin´ der geçerim. Ansızın böyle bir şey oldu. Gençleri zor sakinleştirdim. O süreçte birkaç arbede yaşandı. Ben de yanımızdaki çocuklarımız, esnafımızla beraber ziyaretlerimize devam ettik" dedi.

`GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ´

Yaşanan olayın üzücü olduğunu aktaran Muhittin Böcek, "Biz savaşa gitmiyoruz, bir seçime gidiyoruz. Demokrasi var, herkes haklarını kullanacak. Ben gerçekten çok üzüldüm. Benim mevkidaşlarıma Ekrem Bey´e de Erzurum´da olanlar gibi taş atanlar değil de kalp yapanlar kazanacak. Bazı şeyleri hazmetmeleri lazım. Gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.

Başkan Böcek, olay sırasında gençler arasında çıkan arbedede yaralananlar olduğunu ancak kendisine herhangi bir şey olmadığını da belirterek, "Orada bütün siyasi partilerin hepsi çalışmalar yapıyordu, onlara da kolay gelsin diyerek yoluma devam ettim" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-05-11 22:55:15



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