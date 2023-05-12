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7 yaşındaki Ayşe'yi zehirleyen tarihi geçmiş köfteyi satan markete 6 bin lira ceza

DHA

7 yaşındaki Ayşe'yi zehirleyen tarihi geçmiş köfteyi satan markete 6 bin lira ceza


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde ailesinin bir marketten aldığı son kullanma tarihi 1 ay geçmiş köfteyi yiyen Ayşe Sare Dalıç (7), gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Ailenin açtığı tazminat davasında mahkeme, marketi 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
Serik'te yaşayan Hüseyin Dalıç, geçen yıl 14 Temmuz'da kızı Ayşe Sare Dalıç'ın köfte yemek istediğini söylemesi üzerine Boğazkent Mahallesi'ndeki bir marketten hazır köfte satın aldı. Annesi tarafından pişirilen köfteleri yiyen Ayşe Sare´de bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Hüseyin Dalıç, kontrol ettiği hazır köfte paketinin üzerindeki son kullanım tarihinin 1 ay geçtiğini gördü. Ayşe Sare Dalıç kusmaya başlayınca özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi yaşadığı belirlenen Ayşe Sare Dalıç, tedavinin ardından taburcu edildi.
MARKET HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI
Avukat olan Hüseyin Dalıç, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Alo Gıda Hattı'na şikayetçi olup, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Serik İlçe Müdürlüğü tarafından markette denetim yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen çok sayıda ürünün satıldığı görülen market hakkında idari para cezası uygulandı.
10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
Hüseyin Dalıç, gelişmeler üzerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Serik 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hüseyin Dalıç, dilekçesinde olayın gelişimini anlatarak, "Davalının, davacıya karşı gerçekleştirdiği haksız fiil ve ayıplı mal nedeniyle, davacının ruhsal bütünlüğünün bozulması ile birlikte haksız fiil ve ayıplı mal nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın karşılığı olmasa da bir nebze olsun tatminini temin için, 10 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ederiz" dedi.
'KÖFTENİN BOZULDUĞU KARİNE OLARAK KABUL EDİLEMEZ'
Marketin avukatı ise mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinde, bahsedilen ürünle ilgili başka kimsede sorun yaşanmadığını öne sürerek, şunları belirtti:
"Şikayet konusu ürün Gıda Kodeksi'ne, mikrobiyolojik kriterlere ve tüm yasal mevzuata uygundur. Olayda davacı tarafından mağazada satın aldıkları köfte nedeniyle küçük çocuğun zehirlendiğinin ispatı yapılamadığı gibi satın aldığı eti uygun şartlarda muhafaza edip etmediği de bilinmemektedir. Ürünün satın alındığı 14 Temmuz 2022 tarihi yaz ve en sıcak günler olduğunu, soğuk zincirin kırılmaması ve dolapta muhafaza edilmesi gerektiğini, son kullanma tarihinin geçmiş olmasının, köftenin bozulduğu ve zehirlenmeye neden olduğu karine olarak kabul edilemeyeceğini, davacının sadece son kullanma tarihinin geçmiş olmasına dayanarak davayı açtığını, aynı köfteden küçük çocuğun velisi olan anne-babasının da yediği halde onlarda karın ağrısı ve bulantı olmadığını, böyle bir iddiaları olmadığını, küçük çocuğun tükettiği başka bir gıdadan kaynaklanmış olabileceğini, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep ederiz."
'SON KULLANMA TARİHİ ÜZERİNDEN 1 AY GEÇMİŞ'
Yargılama sonucunda Serik 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, market yönetimini 6 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Davayla ilgili hazırlanan gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı:
"Dava konusu ürünün son kullanma tarihinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen davalı tarafından satışa sunulduğu her iki tarafın da kabulünde olup, uyuşmazlık konusu değildir. Hatta Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen müzekkere cevabında davalı şirkete ait markette 15 Temmuz 2022 tarihinde yapılan denetimde her ne kadar şikayet konusu köftelere rastlanmasa da denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandığı anlaşılmıştır. Davalı tarafından aynı köfteden küçük çocuğun velisi olan anne-babasının da yediği halde onlarda karın ağrısı ve bulantı olmadığı, sorunun küçük çocuğun tükettiği başka bir gıdadan kaynaklanmış olabileceği öne sürülerek, illiyet bağı olmadığı savunulmuşsa da son kullanma tarihi üzerinden 1 ay geçmiş ürünün yenmesi ile zarar oluşabileceği muhtemeldir. Dolayısıyla davalı şirketin ayıplı ürünü satışa sunmuş olması karşısında illiyet bağı olmadığından söz edilemez."
'DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI'
Hüseyin Dalıç açıklamasında, "14 Temmuz 2022 tarihinde, kızımın köfte istemesi üzerine, Boğazkent'te bulunan bir AVM'den köfte aldık. Eve gittiğimizde eşim köfteyi yaptı. Köfteyi yerken kızım istifra etmeye başladı. Daha sonra köfteyi aldığımız mağazaya gittik. Tabii ilk önce dışını kontrol ettik, son kullanma tarihinin 1 ay geçtiğini gördük. Mağaza müdürü geldi, konuştuk, özür mahiyetinde çocuğa oyuncak verdi. Çocuğun durumu kötüleşince özel hastaneye götürdük, doktor ilaç yazdı. Zehirlenme olduğunu, midesinin yıkanmasına gerek olmadığını ve ilaçla tedavisinin mümkün olduğunu söyleyerek, reçete düzenledi. Bunun üzerine savcılığa şikayette bulunduk, soruşturması devam ediyor. AVM hakkında ise tazminat davası açtık. Dava lehimize sonuçlandı. 6 bin lira tazminata hükmetti mahkeme" ifadelerini kullandı.
'PİŞİRDİĞİMİZ KÖFTELERİ BİLE SAKLADIK'
Olay sırasında evde bir avukat arkadaşının bulunduğunu, onu da tazminat davasına şahit olarak gösterdiklerini anlatan Hüseyin Dalıç, "Mahkemede AVM'nin avukatı zehirlenmenin köfteden olmayacağını, diğer aile bireylerinde de benzer şeyler olması gerektiğini söyledi. Benim kızım kronik astım hastası, bu yüzden kendisinde daha hızlı etki gösterdiğini söyledik. Bizde bir sıkıntı olmadı. Tarihi geçmişti ürünün. Fişini, ambalajını, hatta pişirdiğimiz köfteleri bile sakladık. Biz normalde dava açmayı düşünmüyorduk ama meslektaşlarımız, çevremizdekiler 'Siz de uğraşmayacaksanız, avukatsınız, biz zaten mağdur oluyoruz bu şeylerden' dediler, biz de dava açtık. Bu tür AVM'lerde tarihi geçmeye yakın ürünleri en öne, diğerlerini arkaya koyuyorlarmış. Biz normalde bilinçli bir aileyiz, bakarak alıyorduk ama o gün nasıl olduysa böyle bir sorunla karşılaştık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-05-12 09:47:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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