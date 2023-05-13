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Otomobil sürücüsü ile motokuryenin yol kavgası kamerada

DHA

Otomobil sürücüsü ile motokuryenin yol kavgası kamerada


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tekmetokat kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde trafik yoğunluğunun olmadığı bir sokakta, otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden iki sürücüye esnaf müdahale ederek ayırdı. Ancak otomobil sürücüsünün gitmesine izin vermeyen motokuryenin başka bir meslektaşı gelince kavga yeniden alevlendi. Birbirlerinin tişörtlerini parçalayan tarafları esnaf güçlükle ayırdı.
Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2023-05-13 14:40:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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