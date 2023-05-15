Ağaca çarpan motosikletteki Yasin ile Mert, yaşamını yitirdi



Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki sürücü Yasin Mutlu (19) ile arkasındaki Mert Çabuk (19), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Varsak Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde meydana geldi. Yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı iddia edilen Yasin Mutlu'nun kullandığı 07 ARV 74 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Mutlu ile arkasındaki Mert Çabuk, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, bir kişi yaralılardan birine kalp mesajı yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mutlu ile Çabuk, hayatını kaybetti. Kaza anı ile sonrasında yaşananlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde; süratle gelen motosikletin ağaca çarptığı, gençlerin yola savrulduğu, kaza sonrası bir kişinin yaralılardan birine kalp mesajı yaptığı, bu sırada başka bir kişinin "Nerede ambulans, ara. Yaşıyor mu" dediği yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-15 13:08:58



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