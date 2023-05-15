Nefes almakta güçlük çeken İngiliz ailenin bebeği öldü

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesine tatile gelen İngiliz ailenin 6 aylık bebeği, nefes almakta zorluk çekince götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Serik´te beş yıldızlı bir otele tatil yapan İngiliz aile, 13 Mayıs'ta kız bebekleri Elizabeth Coffey nefes almakta güçlük çekince yardım istedi. İhbar üzerine otele sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye götürülen bebek, kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ

2023-05-15 16:36:22



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