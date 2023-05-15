Antalya'da tekne üretim fabrikasında yangın (1)

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA´da bir tekne üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürme çalışması başlattı.

Antalya Serbest Bölge´de yer alan Damen adlı tekne üretim fabrikasında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-15 19:18:14



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