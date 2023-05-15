Antalya'da tekne ve yat üretim tersanesinde yangın (2)- Yeniden



Alparslan ÇINARAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA´da Serbest Bölge´de faaliyet gösteren Damen adlı tekne üretim fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Bugün saat 18.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge´de faaliyet gösteren Damen adlı tekne ve yat üretim tersanesinde yangın çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yemek molasında olan işçiler tersaneden tahliye edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine itfaiye, arazöz ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken havadan da Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri su atışı yaptı. Aelvlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği yangında tersanenin bitişiğinde bulunan bir başka tersanede 3 teknenin olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı diğer tersanelerde tahliye edildi. Yemek molasındayken patlama sesiyle yangından haberdar olduğunu anlatan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tersanede tekne ve yat yapımında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARAdem AKALAN

2023-05-15 20:24:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.