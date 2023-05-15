Antalya'da tekne ve yat üretim tersanesinde yangın (3)

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TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya Serbest Bölge'de tekne ve yat üretim tersanesinde saat 18.30 sıralarında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Tersanede tekne ve yat yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulunurken işletme tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının maddi zararı yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-15 21:17:59



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