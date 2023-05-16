Türkiye, 50 milyon 450 bin ziyaretçi ile dünyanın en çok turist ağırlayan 4´üncü ülkesi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYA Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2022'de 963 milyon kişi seyahat ederken, toplam harcama miktarı 1 trilyon 12 milyar dolar oldu. Akdeniz yüzde 28'le en çok tercih edilen bölge, Fransa 80 milyonla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi oldu. 50 milyon 450 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye ise ABD'nin ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Dünya turizminin 2022 yılı verilerine ilişkin UNWTO raporu açıklandı. 2022'de dünya genelindeki turizm hareketliliğinin, pandemi öncesi 2019'un yüzde 34 gerisinde kaldığı görüldü. Rapora göre, 2022'de dünya genelinde 963 milyon turist seyahat etti. Ülkelere göre sıralamada Fransa 80 milyon ziyaretçiyle birinci, İspanya 71 milyon 660 ile ikinci, ABD 50 milyon 870 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, ABD'nin ardından 50 milyon 450 bin turistle dördüncü oldu. Dünyanın en çok turist ağırlayan ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya 49 milyon 810 bin, Meksika 38 milyon 330 bin, İngiltere 30 milyon 540 bin, Almanya 28 milyon 460 bin, Yunanistan 27 milyon 840 bin ve Avusturya 26 milyon 210 bin olarak sıralandı.

Raporda, 2022'de turizm gelirleri toplamı 1 trilyon 12 milyar dolar olarak açıklanırken, kişi başı turist geliri ortalaması 1051 dolar olarak ölçüldü. 2022'de ülkelere göre turizm gelirleri ise şöyle sıralandı:

ABD 2 bin 658 dolar, İngiltere 2 bin 232 dolar, Almanya 1108 dolar, İspanya 1017 dolar, İtalya 890 dolar, Fransa 850-900 dolar arası, Türkiye 816 dolar, Avusturya 732 dolar, Meksika 731 dolar ve Yunanistan 669 dolar.

Türkiye kişi başı turist geliri ortalamasında 7'nci sırada yer alırken, 2018'deki 567 dolarlık ortalamaya göre yüzde 44'lük artış gözlendi. 2021'de 890 olan ortalamaya göre de yüzde 8 civarında düşüş oldu.

AKDENİZ İLK SIRADA

Rapora göre 963 milyon turistin yüzde 67'sinin tercihi Avrupa ülkeleri oldu. Yüzde 16'sı Amerika, yüzde 10'u Asya, yüzde 7'si Orta Doğu, yüzde 5'i Afrika'yı tercih etti. UNWTO'nun 2022 raporunu analiz eden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, dünyada bazı bölgelerin pandemi öncesi sayılara yaklaşırken, bazı bölgelerin de kayıplarını hala telafi edemediğine dikkati çekerek, "Özellikle Asya bir türlü toparlanamadı. Dünyanın en yoğun ziyaret edilen tatil bölgesi yüzde 28 ile Akdeniz oldu. Ardından yüzde 17 ile Batı Avrupa, yüzde 11 ile Kuzey Amerika geldi" dedi.

TATİL GİDERİ ARTTI

Turizm harcamaları ve kişi başı turist gelirlerindeki artışın nedenlerine de dikkati çeken Yavuz, "Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının art arda gelmesiyle artan yakıt fiyatları ve yüksek enflasyon, tatil ülkelerinin ürünlerine zaruri olarak yansırken, turistin kişi başı tatil harcaması da haliyle arttı. Bu, tatil destinasyonlarında kişi başı turist gelirine yansıdı. Fiyat artınca tatil gideri arttı" diye konuştu.

Turistin pandemiden çıkıp tatile yöneldiği yıl olan 2022 verilerinin, bundan sonraki tatil eğilimine ışık tutması açısından da önem taşıdığını söyleyen Yavuz, artık tatilin tarz ve ekonomisinin değiştiğini vurguladı. Yavuz, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan pandemi sürecinin ardından 2022'nin, bir nevi turizmin yeniden doğuş yılı olduğunu kaydetti.

EN ÇOK GEZEN ABD'LİLER

Raporda, dünyanın en çok turist gönderen yani, seyahate çıkan ülke vatandaşları da yer alıyor. 2022'de en çok seyahat edenler sıralamasında 114 milyon 900 bin kişiyle ABD ilk sırada, 114 milyon 800 bin kişiyle Çin ikinci, 89,4 milyon kişiyle Almanya üçüncü sırada. İlk 10'daki diğer ülkeler ise Fransa 47,7 milyon, İtalya 26,3 milyon, Kanada 24,4 milyon, İspanya 21,4 milyon, Rusya Federasyonu 20,3 milyon, Güney Kore 19,9 milyon, Ukrayna 19,8 milyon olarak sıralandı. Listede Türkiye 4,1 milyon yurt dışına seyahat eden kişi sayısıyla 39'uncu sırada yer alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-05-16 15:18:10



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