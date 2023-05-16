Alanyaspor - Konyaspor: 0-3



Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)-

STAT: Kırbıyık

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özsaral, Hüseyin Aylak

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira (Dk.46 Leroy Fer), Furkan Bayır, Feddal, Balkovec (Dk.71 Yusuf Özdemir), Lusamba, Umut Güneş (Dk.70 Eduardo), Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın (Dk.90+2 Erencan Yardımcı), Koulouris

KONYASPOR: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak (Dk.82 Muric), Pozuelo (Dk.82 Oğulcan Ülgün), Moreno (Dk.82 Mehmet Büyüksayar), Mahir Emreli (Dk.63 Mame Diouf)

SARI KARTLAR: Umut Güneş, Lusamba, Oğuz Aydın, Leroy Fer (Alanyaspor) Calvo (Konyaspor)

GOLLER: Dk.15-74 Pozuelo, Dk.54 Soner Dikmen (Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Arabam.com Konyaspor´a 3-0 yenildi.

15´inci dakikada sağ kanatta gelişen Konyaspor atağında topu kontrol eden Cebrail Karayel ceza sahası içine koşu yapan Pozuelo, savunma arkasına sarkarak meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

33´üncü dakikada sol kanatta gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü.

45´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz´un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Efecan Karaca bekletmeden arka direğe gönderdi. Burada topu uzanan Umut Güneş´in vuruşunu kaleci Sehic güçlükle uzaklaştırdı.

49´uncu dakikada sağ kanatta başlayan Konyaspor atağında topu hızla rakip sahaya süren Michalak'ın ceza sahasına kadar girerek yaptığı şut az farkla auta çıktı.

50´nci dakikada orta sahada başlayan Konyaspor atağında Moredo'nun savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahasına giren Mahir Emreli'nin vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.

54´üncü dakikada Konyaspor atağının ardından topu kontrol eden kaleci Runarsson´un yaptığı kaleci vuruşu kısa düşünce topu Guilherme kazandı. Tekrar ceza sahasına yönelen bu oyuncunun kale önüne yaptığı yerden ortaya Soner Dikmen´in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

57´nci dakikada Alanyaspor'da Lusamba'ya yapılan faulün ardından ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta, Oğuz Aydın'un kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Sehir kornere çeldi.

70´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası topu yükseltti. Burada topla buluşan Leroy Fer'in şutu kaleci Sehic´de kaldı.

74´üncü dakikada gelişen Konyaspor atağında savunmadan dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Pozuelo´nun vuruşu defansa çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı: 0-3.

81´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topu kazanan Lusamba´nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Candeias´ın sert vuruşu ağlarla buluştu ancak pozisyon sonrası VAR´a giden hakem Çağdaş Altay gol öncesi Oğuz Aydın´ın rakibe yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek golü iptal etti.

Karşılaşma Konyaspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-05-16 23:09:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.