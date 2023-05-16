Alanyaspor - Konyaspor maçının ardından



Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic değerlendirmelerde bulundu.

Sahalarında ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok ağır bir mağlubiyet, bizi çok üzdü. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Çok farklı düşüncelerimiz vardı maçtan önce. Özellikle bu maçı alıp bundan sonraki son iki haftayı daha rahat bir şekilde geçirmek istiyorduk. Çünkü alttaki takımların son hafta hem bizden bir maç fazla olması hem de artı Hatay ve Antep maçına gelecek puanlarla tabii ki aramızdaki farkı kapatma riski de bulunduğu için biz bir an önce kendi işimizi kendimiz çözmek istiyorduk. Çok önem verdiğimiz bir maçtı ama maalesef yediğimiz goller özellikle bu seviyede bir takıma yakışmadı" diye konuştu.

"HİÇ YAKIŞMADI"

Takımın gol yeme ortalamasının yüksek olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Zaten sezon başından itibaren analiz yapmamız gerekirse çok fazla gol yemişiz ve özellikle rahat bir şekilde yediğimiz golleri rakiplere ikram etmişiz. Bugün de mesela yediğimiz gole kadar aslında oyun planımızda her şey iyi giderken bir tane duran topta paslaşma sonrası savunmada yeterince kadar oyuncularımız olmasına rağmen bir anlık konsantrasyon eksikliği, bir anlık adam paylaşımları böyle bir maçta bir sıfır geriye düşüyorsunuz. Sonra oyuncularımız oyunu kontrollü eline geçirdi, pozisyon girişiminde bulundular, dönen topları daha çok fazla almaya başladık. Tam işte belki beraberliği yakalayıp yine farklı bir senaryo belki olabilir diye düşünürken ikinci gol özellikle bu seviyede bir takıma hiç yakışmadı. İster istemez oyuncuların da bu tür gol sonrası motivasyonu ve morali bozuyor. Tabii ki sıfırdan oyuna çevirmek kolay olmuyor. Karşımızda da ligimizin iyi takımlarından Konyaspor var. Sonrası zaten ortadaydı. Dediğim gibi çok üzgünüm. Hiç böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Özellikle kendi sahamızda böyle bir kritik haftada kendi taraftarlarımızın önünde böyle bir mağlubiyet beni çok üzdü. Ama buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Fazla da zamanımız yok. Hemen üç dört gün sonra Kayseri deplasmanı var. Yine bir zor bir deplasmanda gidiyoruz. Orada da inşallah daha az hata yapan taraf olup oradan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

STANOJEVİC: 90 DAKİKA BOYUNCA MAÇI KONTROL EDEBİLDİK

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı memnun olduklarını söyledi. Stanojevic, "Tabii ki memnunuz ve elbette bu maçı yenmemizden ziyade nasıl yendiğimizle ilgili daha memnunuz. 90 dakika boyunca maçı kontrol edebildik ve istediğimiz oyunu sahaya sergileyebildik. Ciddi sayılarda buraya gelerek bizi başlangıçtan sonuna kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aleksandar Stanojevic'in maç sonu açıklaması

- Ömer Erdoğan'ın maç sonu açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-05-16 23:22:45



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