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(ÖZEL) 5 kardeş, 4 futbol takımında malzemecilik yapıyor

DHA

(ÖZEL) 5 kardeş, 4 futbol takımında malzemecilik yapıyor


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Manisa'da dünyaya gelen 5 kardeş, 4 futbol takımında malzemecilik yapıyor. İzzet Özdemir Beşiktaş'ta, Fatih ve Metin Özdemir Altınordu'da, Orhan Özdemir Antalyaspor'da, Naif Özdemir ise Turgutluspor'da malzemeci olarak çalışıyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen 5 kardeş, Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı liglerinde bulunan 4 profesyonel futbol takımında malzemecilik mesleğini yapıyor. Özdemir kardeşlere bu mesleği yapmalarına öncülük eden ise İzzet Özdemir (44) oldu. İzzet Özdemir, Turgutluspor'da 1990 yılında takımın malzemecisi olarak işe başladı. Özdemir, daha sonra kardeşleri Orhan (41), Fatih (42), Metin (34) ve ağabeyi Naif'e (46) mesleği öğreterek, çeşitli kulüplerde çalışmalarına yardımcı oldu.
İLK TECRÜBELER TURGUTLUSPOR'DA
Özdemir kardeşlerin meslekteki ortak noktaları ise Manisa temsilcisi olan ve şu anda TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Turgutluspor oldu. Özdemir kardeşlerin tamamı mesleklerine bu kulüpte başladı. Mesleğe ilk adımı, 1990 yılında Turgutluspor'da İzzet Özdemir attı. İzzet Özdemir, son 2 yıldır Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş A takımında malzemecilik yapıyor. İzzet Özdemir, malzemecilik mesleğini diğer 3 kardeşi ve ağabeyine de öğretti.
BAYRAKLAR DEVREDİLDİ
İzzet Özdemir'in 1997 yılında başka bir takıma gitmesinin ardından Turgutluspor'da bayrağı hep başka bir kardeş devraldı. İzzet Özdemir'in ardından sırasıyla Orhan, Fatih, Metin ve Naif Özdemir görevi devraldı. Fatih ve Metin Özdemir şu an Altınordu takımında görevlerini sürdürüyor. Fatih Özdemir, 2002 yılında Turgutlu'da başladığı mesleğinin son 12 yılını Altınordu'da geçirdi. 2005 yılında yine Turgutlu'da mesleğe adım atan Metin Özdemir, son 10 yıldır ağabeyi Fatih ile birlikte Altınordu'da görev yapıyor. Özdemir kardeşlerin en büyüğü Naif Özdemir ise 2006 yılında Turgutluspor'da başladığı malzemecilik görevini aynı takımda sürdürüyor. Kardeşlerden Beşiktaş'ta malzemecilik yapan İzzet ile Antalyaspor'da malzemecilik yapan Orhan, son olarak iki takımın Antalya'da oynadığı maçta rakip olurken, birbirlerini de görmenin mutluluğunu yaşadı.
SEVEREK VE ÖZENEREK YAPIYORLAR
Severek ve isteyerek bu işe başladığını anlatan İzzet Özdemir, 3 kardeşinin ve ağabeyinin de bu işte başarılı olması için yetiştirdiğini ifade etti. İlk zamanlar Turgutlu'da çamaşırları elde yıkadıklarını, merdaneli makinelerde çamaşır yıkamanın bile o dönem lüks olduğunu anlatan İzzet Özdemir, "5 kardeş mesleğimizi özveriyle, severek ve özenerek yapıyoruz" dedi. Orhan Özdemir ise 8 yıldır Antalyaspor'da olduğunu belirterek, "Burası artık bizim evimiz gibi. Malzemelerin tamamından sorumluyuz. Kritik bir görevdeyiz. En küçük hatanın affedilemeyeceği bir işi yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-05-17 10:38:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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