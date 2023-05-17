Yabancıya konut satışında Antalya birinci



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)NİSAN ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yabancılara en çok konut satış yapılan il Antalya oldu. Türkiye genelinde yabancıya her 2,5 konuttan 1'i, Antalya'da satıldı. Ruslar, geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayı sonu itibarıyla açıklanan yabancıya konut satış verilerine göre Antalya, hem nisan ayında hem de dört aylık dönemde Türkiye'de birinci oldu. Antalya'da geçen yıl nisan ayında 1970 olan yabancılara konut satışı, bu yıl yüzde 48 geriledi. 2023'ün 4 aylık döneminde Antalya'da yabancılara konut satışında sadece nisan ayında düşüş yaşandı.

Antalya'da dört aylık dönemde ise geçen yıl 5 bin 417 adet olan yabancıya konut satışı, bu yılın aynı döneminde nisan ayındaki düşüşe bağlı olarak 5 bin 201'de kaldı ve yüzde 4 geriledi. Yabancıya konut satışında Türkiye'de ilk sırada olan Antalya'yı İstanbul, Mersin, Ankara, Yalova, İzmir, Edirne, Muğla, Aydın ve Kocaeli takip etti.

RUSLARDAN REKOR ARTIŞ

Türkiye'de en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları arasında ilk sırada Ruslar bulunuyor. Nisan ayında Ruslar, Türkiye'de 817 konut alımı yaparken, dört aylık dönemde ise 4 bin 732 konut satın aldı. Rusların konut tercihindeki il ağırlıklı Antalya olurken, toplam satıştaki payı ise yüzde 35'e yaklaştı. Geçen yıl ilk 4 ayda 2 bin 687 olan Rusların konut alım sayısındaki artış oranı ise yüzde 76 oldu. Ukraynalılar ise nisanda 135, dört ayda 595 konut alımı yaptı.

TOPLAM KONUT SATIŞ VERİLERİ

Diğer yandan Antalya'da 2023 yılı Nisan ayında 1946'sı sıfır konut, 2 bin 962'si ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 908 konut satıldı. 613 konutun satışı ipotekli gerçekleşti. Geçen yıl nisan ayındaki toplam 8 bin 76 konut satışına göre yüzde 39'luk düşüş gerçekleşti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-05-17 11:55:56



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